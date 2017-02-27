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    Будет ли «альтернатива Ларсу» железная дорога через Абхазию?
    27.02.2017
    В январе 2013 года премьер-министр Иванишвили отделил друг от друга вопросы железнодорожного сообщения и восстановления территориальной целостности, и спустя несколько месяцев с прихода к власти анонсировал, что, возможно, вскоре железная дорога, связующая Россию и Армению, которая будет проходить через Грузию, в том числе через оккупированную Абхазию, может стать реальностью.

    Еще в 2013 году в ходе визита в Армению тогдашний премьер Бидзина Иванишвили заявил, что в случае согласия всех сторон можно открыть железную дорогу. Из этого заявления хорошо видно, что власть "Грузинской мечты" изначально была готова открыть этот коридор.

    Спустя четыре года премьер-министр Армении говорил в своем заявлении об открытии альтернативы коридора Ларс, однако не конкретизировал, какая дорога является альтернативой.

    Три дня назад Карен Карапетян приехал в Грузию, и встретился с Георгием Квирикашвили. Премьер-министры двух стран не говорили о деталях встречи со СМИ, только отметили, что разговор касался перспектив углубления сотрудничества в транспортной сфере. После возвращения в Армению Карапетян заявил, что альтернативная дорога Ларсу будет, но не уточнил, что он имел в виду.

    В грузинском обществе возникли вопросы о том, о какой альтернативе пропускного пункта Ларс может идти речь. В армянской прессе же появились статьи, которые называют альтернативой таможенно-пропускного пункта Ларс железнодорожное передвижение через оккупированную Абхазию.


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