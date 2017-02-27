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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Amnesty International о ситуации с правами человека в Грузии

27.02.2017 В докладе Amnesty International приводятся факты нарушения прав человека в находящихся вне контроля грузинских властей Абхазии и Южной Осетии, включая убийство Гиги Отхозория, который был в упор застрелен сотрудником абхазской таможни на территории, подконтрольной Тбилиси. Перечень нарушений, согласно организации, включает ограничение передвижения местных жителей российскими военными, неподобающее отношение к задержанным ими лицам, включая пытки и побои.



Возведение колючих ограждений вдоль границ оккупированных территорий также «негативно воздействовало» на экономические и социальные права местных жителей, которые полностью или частично утратили доступ к своим садам, пастбищам и пахотным землям.



О «тревожной обстановке», с точки зрения нарушений прав человека в оккупированных регионах говорится и в квартальном докладе министерства иностранных дел Грузии, опубликованном на нынешней неделе. Помимо незаконных задержаний людей российскими военными в зоне оккупации и продолжения перемещения линии оккупации вглубь территории, подконтрольной Тбилиси, в докладе говорится о лишении грузинских детей права получать образование на родном языке, после введенного абхазскими властями соответствующего запрета. Также, сказано в докладе грузинского МИДа, решение Сухуми о закрытии двух пропускных пунктов вдоль оккупационной линии, создаст проблему передвижения тем ученикам из Гальского района Абхазии, которым в отсуствие грузинских школ и незнания русского языка приходится ходить в школы на контролируемой Тбилиси территории.



Отметим, что Евросоюз в заявлении от 25-го февраля также призвал не закрывать пропускные пункты на административной границе, «которые ежедневно используют тысячи людей» и которые имеют ключевое значение для свободы передвижения местного населения, включая школьников.



«Подобное одностороннее решение противоречит обязательству работать в направлении повышения безопасности и улучшения условий жизни населения, пострадавшего от конфликта. Кроме того, это противоречит усилиям по нормализации обстановки, создавая атмосферу, которая не способствует долгосрочному разрешению конфликта и общей стабильности в регионе», – говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.









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