Могерини: Закрытие пропускных пунктов пагубно повлияет на свободу передвижения

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27.02.2017



Запланированное закрытие двух пропускных пунктов на административной пограничной линии сепаратистского региона Грузии Абхазии - Набакеви-Хурча и Меоре Отобаиа-Орсантиа «повлечет пагубные последствия для свободы передвижения населения, в том числе, для детей школьного возраста по обе стороны административной пограничной линии», и скорее всего, «увеличит риск возникновения инцидентов, особенно задержаний», - отметила пресс-спикер верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини в опубликованном 25 февраля заявлении.



Де-факто правительство Абхазии на проведенном 28 декабря заседании приняло решение о закрытии двух из четырех пропускных пунктов на административной пограничной линии.



«Такое одностороннее решение противоречит тем обязательствам, которые предусматривают работу по направлению повышения безопасности и улучшения условий жизни для пострадавшего от конфликта населения», - говорится в заявлении.



«Более того, это противоречит усилиям по нормализации обстановки, так как возникает атмосфера, которая не способствует долгосрочному урегулированию конфликта и общей стабильности в регионе», - заявляет пресс-спикер Федерики Могерини.



В заявлении Евросоюз призывает не закрывать пропускные пункты, чтобы обеспечить свободу передвижения, в том числе в гуманитарных целях.



«Кроме того, участники Женевских международных дискуссий должны конструктивно участвовать в деле укрепления безопасности и улучшения условий жизни для пострадавшего от конфликта населения», - отмечается там же.



Европейский союз «вновь внимательно будет следить за ситуацией вдоль административной пограничной линии» и «вновь подтверждает свою полную поддержку территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ».



Миссия наблюдателей Европейского Союза в Грузии (МНЕС), у которой на месте размещены невооруженные наблюдатели, не имещие доступа в сепаратистский регион, на прошедшей 24 января в Гали 42-ой встрече в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них, выразила «серьезную обеспокоенность» по поводу планируемого закрытия пропускных пунктов.



Посольство США в Тбилиси выразило «глубокую обеспокоенность» в связи с предполагаемым закрытием пропускных пунктов на административной границе Абхазии после того, как посол Ян Келли 26 января посетил оба пропускных пункта.



Аналогичные опасения были высказаны Офисом ООН в Грузии. «Организация Объединенных Наций обеспокоена тем, что такие ограничения негативно повлияют на гуманитарную сторону и потребности развития людей, проживающих в Абхазии (Грузия)», - отметил региональный координатор ООН Нильс Скот в своем заявлении от 26 января.



Этот вопрос был также поднят Миссией США в ОБСЕ. В заявлении, сделанном на заседании Постоянного совета ОБСЕ 19 января, заместитель главы миссии США Кейт Бирнс отметила, что планируемое закрытие может «еще больше ограничить свободу передвижения, в том числе учеников школ и пациентов, нуждающихся в медицинской помощи».



На том же заседании с заявлением выступил и Европейский союз, согласно которому, закрытие пропускных пунктов «серьезно ограничит свободу передвижения населения, в том числе детей школьного возраста, по обе стороны административной границы». Евросоюз призвал принять соответствующие меры для обеспечения свободы передвижения.



Жители Гальского района Абхазии 25 января провели акцию протеста против закрытия двух пропускных пунктов на административной границе.



Жители села Набакеви и прилегающих сел для того, чтобы попасть в близлежащие села Зугдидского района для учебы, получения медицинских услуг или коммерческой деятельности, используют пропускной пункт Набакеви-Хурча.



Альтернативный маршрут, который проходит по основному пропускному пункту через реку Ингури, недалеко от села Чубурхинджи, удлинит путь для местных жителей, по крайней мере на 30 километров.











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