Грузия не рассматривает вопрос о восстановлении ж/д через Абхазию - Цихелашвили

27.02.2017 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявляет, что вопрос о возможном восстановлении российско-армянской железнодорожной линии, через территорию самопровозглашенной республики Абхазия не рассматривается.



«Этот вопрос не обсуждается и не входил в повестку дня. В последние дни, по непонятным причинам, было озвучено множество интерпретаций на данную тему. Я думаю, были даны достаточно однозначные ответы, по вопросу о железной дороге, такие переговоры не велись, и не ведутся в настоящее время», — сказала Цихелашвили.



Заявление министра было сделано на фоне, заявлений оппозиции, с требованием обнародовать содержание переговоров, которые грузинская сторона ведет с Арменией.



Как считают в оппозиционном движении «Европейская Грузия» (ЕП), страной «управляет власть, в отношении которой существует очень большое недоверие, что она все уступает России.



«Это хорошо было видно и на примере «Газпрома». Поэтому в этом вопросе власть Грузии обязана публично сказать правду, с какой сделкой мы имеем дело» — заявил член ЕП Зураб Чиаберишвили.



В свою очередь, активист «Единого национального движения»(ЕНД) Ника Руруа отметил, что «это национальный вопрос, и нельзя его решать в кулуарах».



«Этот вопрос надо разбирать на парламентских слушаниях»- заявил Руруа, добавив, что появление этой дороги, поставит под удар политику непризнания оккупированных регионов.









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