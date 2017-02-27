Абхазия может быть представлена во Всемирной федерации тхэквондо

27.02.2017 Абхазия будет представлена во Всемирной федерации тхэквондо. Об этом сообщил журналистам руководитель федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа. По его словам, это должно произойти уже в нынешнем году.



Гогуа отметил, что Федерация тхэквондо в Абхазии была создана в 2000 году. Сам же будущий глава Федерации начал свою работу еще в 1997 году, поставив для себя цель, чтобы Всемирная федерация приняла сборную Абхазии.



По словам Гогуа, "абхазская сборная всегда готова к изменениям и новшествам, применяемым в тхэквондо, и всегда находятся в курсе последних веяний".









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