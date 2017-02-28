В Ереване пройдет очередная грузино-абхазская встреча по поиску без вести пропавших

28.02.2017 Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Созар Субари проведет в Ереване переговоры с представителями марионеточного режима Абхазии.



Созар Субари и его заместитель Гоги Пацация отправятся в Ереван завтра. Целью двухдневного визита является обсуждение вопросов поиска и перезахоронения пропавших без вести в ходе войны в Абхазии.



Как заявил Созар Субари на сегодняшнем брифинге, завтра встречу проведет Гоги Пацация, а послезавтра к работе подключатся руководители делегации. Созар Субари встретится с первым т.н. "вице-премьером" Абхазии Бесланом Эшба.



«Это десятая встреча в рамках программы по поиску, идентификации и перезахоронению пропавших без вести в ходе абхазской войны. Программа проходит успешно. Идентифицировано 63 пропавших без вести лица. Эксгумировано около 100 тел. Они переданы на экспертизу. Надеюсь, что в ближайшем будущем их личность будет установлена. В целом абхазская сторона хорошо сотрудничает с нами по этому вопросу. Обе стороны осознают, что в этом вопросе политику нужно максимально отодвинуть в сторону и обратить внимание на гуманитарный аспект, чтобы не создавать препятствий в этом процессе», - заявил Созар Субари.



Созар Субари поблагодарил Красный Крест, под эгидой которого проходят переговоры между сторонами.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>