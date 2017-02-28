Закрытие пунктов пропуска ухудшит гуманитарную ситуацию - представитель НАТО

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску от имени альянса выразила обеспокоенность по поводу решения действующего в Абхазии режима закрыть пункты перехода на абхазской линии российской оккупации.



Лунгеску отметила, что закрытие пропускных пунктов "вдоль административной границы региона Грузии Абхазии", которым пользуются ежедневно сотни граждан, "отрицательно скажется на ситуации на месте и стабильности в регионе. Это ограничит свободу передвижения и повлияет на жизнь местных жителей".



Лунгеску выразила беспокойство в связи с объявленным решением и отметила, что "закрытие этих пропускных пунктов отрицательно скажется на ситуации на месте и стабильности в регионе, ограничит свободу передвижения и повлияет на жизнь местных жителей".



"Мы призываем пересмотреть (решение) о предлагаемом закрытии, чтобы обеспечить свободу передвижения граждан", — заявила официальный представитель альянса, напомнив, что НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии.



В то же время Лунгеску призвала Россия отозвать признание независимости регионов Грузии - Абхазии и "Южной Осетии".



В конце декабря марионеточный режим Абхазии принял решение закрыть пункты пропуска "Набакеви" и "Отобая" на административной границе с Зугдидским районом Грузии. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Саберио, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгуриГЭС.









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