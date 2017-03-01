Беженец из Абхазии проведет в Тбилиси «Фестиваль примирения» с участием абхазских и грузинских певцов

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01.03.2017 Тариэл Маисурадзе начал эстрадную и актерскую деятельность в Абхазии, а затем ему пришлось продолжить ее в Беларуси. Он вскоре же завоевал любовь местных слушателей на чужой земле, и на сегодня является почетным гражданином, заслуженным артистом, и общественным деятелем этой страны. Несмотря на тяжелый период и многие трудности певец смог найти достойное место в Восточной Европе, как грузинский представитель искусства. Недавно Тариэл вернулся в Грузию со своим грандиозным проектом, целью которого является проведение "Фестиваля примирения" вместе с абхазскими и грузинскими певцами.



"Я хочу, чтобы мой проект, над которым я уже давно думаю, был некоторым мостом не только между абхазами и грузинами, но и другими народами. К концерту присоединятся и российские певцы, поскольку я верю, что только любовь, добро, и искусство соединит тот мост, который приведет наших родных абхазов к нам"- заявил Тариэл Маисурадзе.



"Мой брат, который погиб во время войны в Абхазии, и является национальным героем, с радостью встретил бы мой проект, поскольку уже время, чтобы войну и насилие сменила любовь друг к другу, и сблизила наши народы".



Тариэл Маисурадзе решил вернуться в Тбилиси, и работать над проектом именно из-за этого масштабного проекта, и надеется, что у его инициативы появится много сторонников, как со стороны государства, так и общества. На данном этапе работа над осуществлением проекта перешла в активную фазу, и певец проходит репетиции с группой "Инконтакт", и работает над грузинским репертуаром. Презентация новых грузинских песен состоится в ближайшем времени.



Благотворительный концерт певец из Абхазии проведет в текущем году вместе с эстрадно-симфоническим оркестром, а также грузинскими, абхазскими, осетинскими, российскими, и белорусскими коллегами.



О Тариэле Маисурадзе



Тариэл (Тато) Маисурадзе родился в Гудауте. Является популярным эстрадным певцом, композитором, актером, и телеведущим Белоруссии, член Союза музыкантов Белоруссии, гражданин Грузии и Белоруссии, обладатель звания почетного гражданина и ордена Российской Федерации, почетного артиста и ордена Российской Федерации.











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