ЕС призывает не закрывать пункты пересечения в Абхазии

01.03.2017 25 февраля 2017 года Служба внешних связей ЕС (EEAS) опубликовала заявление о последних событиях вдоль административной границы самопровозглашенного региона Грузии Абхазии. Европейский Союз, призывает не закрывать пункты пересечения для обеспечения свободы передвижения.



"Объявленное закрытие двух пунктов пересечения вдоль административной границы самопровозглашенного региона Грузии Абхазии - Набакеви-Хурча и Меоре Отобая-Орсантия-которые используются ежедневно сотнями лиц, совершающими регулярные поездки, наносит ущерб свободе передвижения населения, в том числе школьников, по обе стороны административной границы. Это, вероятно, увеличит риск возникновения инцидентов, особенно задержаний", – говорится в заявлении.



Согласно предоставленной информации, такое одностороннее решение идет вразрез с обязательствами "повышения безопасности и улучшения условий жизни населения, пострадавшего от конфликта", а также "не способствует долгосрочному разрешению конфликта и общей стабильности в регионе".



Европейский Союз продолжает внимательно следить за развитием ситуации вдоль административной границы, в том числе путем расширения присутствия его Миссии Наблюдателей (МНЕС). Европейский Союз вновь подтверждает свою полную поддержку территориальной целостности Грузии в рамках ее международно-признанных границ.









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