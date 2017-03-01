ВС А/Р Абхазия обеспокоен закрытием пунктов перехода через абхазскую линию российской оккупации

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01.03.2017 Заявление Верховного Совета Автономной Республики Абхазия



Оккупационный режим Абхазии вновь продолжает уголовную политику дискриминации грузинского населения, грубого и умышленного нарушения его элементарных прав. На это указывает решение о закрытии пропускных пунктов в Набакеви и Отобая с 5 марта сего года. Очевидно, что ограничением права передвижения по собственной стране, Кремль мстит гражданам Грузии, ожидающим со дня на день права на безвизовое передвижение в Евросоюзе, и целенаправленно привел к совпадению этих двух событий.



Решение оккупантов о закрытии действующих на административной границе Абхазии пропускных пунктов противоречит основополагающим нормам международного права. Вместе с тем, это решение доставит много дополнительных проблем грузинскому населению в Гальском районе, и без того находящемуся в бесправном положении и объявленному вне закона. В результате оккупации Абхазии чрезвычайно усложнится коммуникация между членами семей и близкими родственниками. С закрытием пропускных пунктов еще более сложным станет экономическое положение населения Гальского района. Люди лишатся основного источника существования – вывоза сельскохозяйственной продукции на неоккупированные территории и реализации ее по приемлемым ценам, а также приобретение продуктов и необходимых бытовых товаров. Для большинства жителей сел Гальского района после 5 марта сего года практически станет недоступным неотложное высокотехнологическое медицинское обслуживание, а также качественное обучение на родном языке в школах Зугдидского и Цаленджихского районов.



Решение об ограничении прав на передвижение направлено на дальнейшую изоляцию Автономной Республики Абхазии от остальной Грузии, на ускорение ползучей аннексии и ассимиляции всего этого региона. Совершенно очевидно, что все это напрямую связано со скорейшей милитаризацией Абхазии, и в первую очередь, Гальского района, с приведением в действие «договора», подписанного между Москвой и местным де-факто руководством 21 ноября 2015 года о создании так называемой «Объединенной группировки вооруженных сил». По мнению оккупантов, превращение Гальского района в закрытое пространство, подобие конценторационного лагеря, исключит возвращение большей части населения Абхазии, в данное время являющихся беженцами, в собюственные дома, будет способствовать этнической чистке и узакониванию результатов геноцида.



Верховный Совет Абхазии выражает глубокую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией на административной границе Абхазии,



- осуждает ужесточение дискриминационной политики со стороны оккупационного режима по отношению к грузинскому населению Гальского района, чрезвычайное ограничение права передвижения;



- призывает к представителям аккредитированного дипломатического корпуса, находящегося в Тбилиси, дать адекватную оценку практике продолжающихся грубых нарушений международных правовых норм в оккупированной Абхазии, которая на этот раз проявилась в еще большей ограниченности права передвижения населения;



- обращается к Министерству Иностранных Дел Грузии вновь продолжить информировать международное сообщество о фундаментальном нарушении прав человека в Абхазии и принять дополнительные меры с той целью, чтобы данный вопрос стал предметом обсуждения в ООН, ОБСЕ, Евросовете и других авторитетных международных организациях и их соответственных структурах;



- обращается к Министерству Юстиции Грузии рассмотреть вопрос прав человека в оккупированной Абхазии, а также нарушение права передвижения с целью исключить возможность использования международных правовых механизмов и целесообразности;



- просит медиаторов женевского формата обеспечить на будущих переговорах предметное и принципиальное рассмотрение вопроса об ограничении права передвижения на административной границе Абхазии.









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