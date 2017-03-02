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    ООН против решения сухумских властей закрыть два КПП вдоль Ингури
    02.03.2017
    В ООН негативно оценивают решение абхазских властей закрыть пункты пропуска между Зугдидским и оккупированным Гальским районом Абхазии.

    Закрытие пунктов пропуска в Грузии на административной границе с Абхазией нанесет вред свободе передвижения и общему благополучию проживающего там населения, — говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дуярича.

    В декабре 2016 года сухумские власти приняли решение закрыть пункты пропуска «Набакеви» и «Отобая» на границе между Гальским районом Абхазии и Зугдидским районом, который контролируется центральными властями Грузии. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Саберио, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания Ингури ГЭС.

    «Мы сожалеем о недавно анонсированных планах о закрытии двух дополнительных пунктов пересечения вдоль реки Ингури, Грузии, что нанесет вред свободе передвижения и общему благополучию населения, включая школьников с двух сторон административной границы, особенно тем, кто живет в Гальском районе. Мы присоединяемся к другим международным партнерам, призывая к продолжению функционирования существующих пропускных пунктов, чтобы обеспечить свободу передвижения, в том числе гуманитарных передвижения», — сказал Стефан Дуярич.

    Пресс-секретарь генсека ООН также призвал стороны, участвующие в Международных женевских дискуссиях, «воздержаться от любых односторонних действий, которые могут негативно повлиять на региональную безопасность и мир».

    Накануне обеспокоенность намерением сухумских властей закрыть два пункта пропуска на административной границе самопровозглашенного региона Грузии высказали в НАТО.


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