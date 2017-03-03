На оккупированных территориях Грузии идет динамичная русификация - Цихелашвили

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03.03.2017 На территории оккупированных территориях Грузии — в Абхазии и Цхинвальском регионе, происходит процесс русификации и фактической аннексии со стороны России.



Об этом госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили заявила в эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании Starvision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная ZONA».



По ее словам, «в международных дискурсах эти конфликты очень часто называют «замороженными конфликтами», хотя ситуация там «очень даже динамичная».



«Там происходит динамичный процесс русификации, де-факто аннексии со стороны Российской Федерации. Оформляются всякие договора по партнёрству и интеграции, уже порядка 80 или больше соглашений, которые по международному праву являются нелегитимными, но на практике они используются как инструмент поддержания усиления эксклюзивного российского контроля во всех сферах жизни. Это не только военная сфера. Эта сфера касается и экономики, а также социальной, культурной идентичности и так далее», — сказала Цихелашвили.



По ее словам, именно поэтому «абхазские и осетинские общества стали более критичными в отношении России».



Госминистр уверена, что «настало время, чтобы все — и грузины, и абхазы, и осетины, осознали, что сложившаяся ситуация не входит в интересы ни одного из наших народов».



Она подчеркнула, что эта ситуация не входит и в интересы международных партнеров Грузии, так как оккупация является вызовом для региона, для всей Европы.



«Я больше вам скажу, я думаю, что эта ситуация в долгосрочной перспективе не входит и в интересы России тоже. Стабильная и развитая Грузия была бы более выгодна. К сожалению, в Кремле сегодня так не думают», — отмечает Цихелашвили.



Госминистр также уверена в том, что настанет день деоккупации Грузии.



Цихелашвили указала на то, что в настоящее время Женевские международные дискуссии являются главным единственным форматом между Грузией и Россией для обсуждения вопросов, которые касаются оккупированных территорий.



«Это важный, но очень трудный формат, в связи с высокой политизированностью. Не со стороны Грузии, хотела бы подчеркнуть. У нас нет реального прогресса в трех самых главных направлениях: неприменение силы, доступ международных механизмов безопасности, возвращение вынужденно перемещенных лиц», — сообщила госминистр.



Она также подчеркнула, что грузинская сторона стремится к деэскалации с Российской Федерацией и сигналом для этого является формат переговоров Абашидзе-Карасин, когда спецпредставители России и Грузии обсуждают вопросы, которые практически не касаются оккупированных территорий.



«Это тот формат, который является сигналом, что Грузия не заинтересована в эскалации, напряженности, а наоборот — мы являемся участником мира и безопасности в регионе. Мы делаем свой вклад. Единственное, что мы требуем — это уважение нашего суверенитета и территориальной целости», — сказала Цихелашвили.



Госминистр подчеркнула, что между Грузией и Россией не может быть полноценных дипломатических отношений до тех пор, пока продолжается оккупация.



При этом Цихелашвили отметила, что Грузия – не единственная страна в регионе с неурегулированными конфликтами, которые, по ее мнению, «являются для России одним из главных инструментов для сохранения влияния на эти страны».



«В пяти из шести стран Восточного Партнерства ЕС есть неразрешенные конфликты… И это не совпадение. Украина была последней в этом ряду», — сказала Цихелашвили.



Госминистр выразила уверенность в том, что правительство Грузии будет работать в рамках всех существующих форматов для урегулирования конфликтов.



«Я точно уверена, что все эти искусственные линии разграничения исчезнут с территории Грузии. Настанет день деоккупации», — сказала Цихелашвили.









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