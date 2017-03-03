Выросло количество приезжающих в Тбилиси на лечение абхазов и осетин - Цихелашвили

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03.03.2017 Правительство Грузии стремится наладить диалог с жителями Абхазии и Цхинвальского региона исходя из общих интересов.



Об этом госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили заявила в эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании Starvision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная ZONA».



«Для нас очень важно направление, которое нацелено на диалог с абхазскими и осетинскими сторонами. Мы готовы строить этот диалог вокруг общих интересов. Начиная с нашего общего интереса в мирном будущем для наших детей до очень прагматичных вопросов и потребностей жителей этих регионов», — сказала Цихелашвили.



По ее словам, это подразумевает налаживание торговли, а также свободные контакты между людьми, в том числе между смешанными семьями.



«Для нас очень важно предоставить как можно больше услуг для жителей Абхазии и Южной Осетии в пространстве Грузии», — сказала Цихелашвили.



По ее словам, очень хорошо работает программа здравоохранения, которая подразумевает оказание бесплатной медицинской помощи для жителей Абхазии и Цхинвальского региона.



«Этой программой пользуется очень много людей. Я не могу назвать конкретные цифры, так как мы их не разглашаем. Но скажу, что по сравнению с 2013 годом количество абхазов и осетин, которые воспользовались медицинским облуживанием в Грузии в 2016 году выросло в шесть раз. Эта статистика очень сильно растет. И это — не единственное направление. Мы планируем предоставить такие же услуги и блага в плане образования, социальной сфере, экономической», — сказала Цихелашвили.



Госминистр подчеркнула, что правительство Грузии готово предоставить жителям Абхазии и Цхинвальского региона те блага, которые граждане Грузии получат от сотрудничества с Евросоюзом – это безвизовый режим, а также договор и свободной торговле со странами ЕС.



«Очень скоро у нас будет безвизовый режим с ЕС. Наша цель сейчас, чтобы мы смогли сделать грузинские паспорта более доступными в процедурном и географическом плане для жителей Абхазии и Южной Осетии», — сказала Цихелашвили.



При этом она подчеркнула, что Россия пытается создавать препятствия этим процессам.



«Когда возрастают такие контакты или интерес общаться, сразу появляются новые баррикады. Это объясняется тем, что, Россия, к сожалению, считает, что неразрешенные конфликты лучше всего служат ее интересам. Наша стратегия: чем выше эти баррикады, тем больше наши усилия в налаживании контактов, выстраиванию доверия между обществами и содействию контактов через линии разграничения. Очень много направлений, в которых люди заинтересованы. Это реальность», — сказала Цихелашвили.



Госминистр подчеркнула, что грузинская сторона намерена сделать мирный процесс более динамичным при условии что состоится диалог, который Тбилиси уже несколько лет предлагает абхазским и осетинским обществам.



«Для нас это очень важный элемент мирного урегулирования, чтобы построить наше сотрудничество вокруг общих интересов, чтобы сегодня и здесь помочь тем людям, которые страдают от этой ситуации», — сказала Цихелашвили.



Госминистр также указала на то, что жители Гальского района Абхазии уже много лет живут в очень тяжелых условиях.



«Они очень терпеливые люди и стараются подстроиться под те реалии, которые есть. Они живут под дискриминацией. У них отняли право на образование на родном языке. Оставалось 11 школ в Гальском районе, в которых преподавали на грузинском языке, но уже два года назад все эти школы были переведены на русскоязычное обучение при том, что более 95% населения Гальского района – это этнические грузины. Их вынуждают сейчас учиться на языке, которым они практически не владеют. Это не вопрос только прав человека, которые ущемляются. Если смотреть прагматично, эти люди обречены на то, что их дети не получат никакого образования. И какая у них перспектива?», — сказала Цихелашвили.



«В Гали сейчас были протестные выступления в связи с закрытием так называемых пропускных пунктов. Конечно, это затрагивает гальцев, но не только. Я сама бывала там несколько раз. Я знаю, что другие жители Абхазии очень часто пользуются этими пунктами для разного рода общения, включая торговлю, чтобы прокормить свои семьи. Чему служит тот режим, который сегодня существует там, если они не учитывают интересы тех людей, которых они представляют?», — отмечает госминистр.









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