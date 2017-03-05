Цихелашвили: Смешанные семьи - ресурс восстановления доверия

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05.03.2017 Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили 3 марта, в связи с Днем матери, встретилась со смешанными грузино-абхазскими семьями. На встрече разговор шел о сегодняшней обстановке, вызовах, препятствиях и роли человеческих отношений в урегулировании процесса.



Министр отметила, что напротив мирных желаний стоят грубая сила, танки, колючие проволоки и баррикады, которая в меньшей степени заинтересована в примирении грузин и абхазов.



Цихелашвили отметила, что какой-бы план не разработало правительство, они не смогут сделать столько, сколько ресурсов имеют смешанные семьи.



"Говорю абхазам, что их путь - не устойчивый путь, это не выгодный путь. Что они противопоставляют русским, русификации, в том числе в гальских школах? Русские военные и их семьи уже заселены тут, реально этому противопоставляют грузинскую идентичность. Опасность, которая угрожает грузинам в Абхазии, угрожает уже и абхазам. Уже идет этот процесс", - отметила министр.



По ее словам, она в формальных и неформальных беседах прямо говорит абхазам, что им следует своевременно осознать одно обстоятельство - чем больше антигрузинами они будут, тем "большими абхазами" они стать не смогут.



"Давайте работать в месте, усиливать абхазский в абхазских школах", - предлагает Цихелашвили абхазам.



На встрече она заострила внимание на закрытии пропускных пунктов на линии оккупации и отметила, что использует все рычаги, чтобы в случае приведения в исполнение данного приказа это решение было отменено.



По словам министра, сегодня в Абхазии пытаются создать образ врага из грузин. Поэтому она считает важным противостоять подобной антиполитике распространением информации, альтернативных мнений, донести голос до проживающих за Ингури людей. Самым лучшим средством для этого она считает людей. По ее словам, закрытие переходов на административной границе с регионом Самегрело служит одной цели - ограничению сообщения и прекращению контактов.



В ходе посещения Зугдиди Кетеван Цихелашвили провела несколько встреч. Она посетила семью убитого в селе Хурча жителем Абхазии Рашидом Канджи-Оглы Гиги Отхозория, позже встретилась с педагогами.









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