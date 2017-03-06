Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию

06.03.2017 Объем поставок традиционного для мартовских праздников подарка — веток мимозы — из оккупированного грузинского региона, Абхазии, в Россию сократился почти в четыре раза в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможни Сочи.



«В этом году из-за холодной погоды цветочный сезон начался позже, чем обычно, первые крупные партии мимозы стали ввозить в Россию в последние дни февраля», — пояснили там.



К 6 марта 2016 года из Абхазии вывезли 267 тонн мимозы. В этом году объем поставок составил 66 тонн. Абхазская т.н. «таможня» объясняет снижение поставок заморозками и февральским снегопадом.



«Всего планируется оформить около 130 тонн "душистого" груза. Некоторые недобросовестные граждане пытаются провезти мимозу, нарушая правила таможенного оформления, с начала "мимозового сезона" возбуждено три дела об административных правонарушениях по статье "Несоблюдение установленных запретов и ограничений», — сообщил начальник таможенного поста многостороннего пункта пропуска «Адлер» Денис Воронин.









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