Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях

06.03.2017 Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили провела встречу с представителем ЕС в Грузии Яношем Херманом, политическим советником спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Берном Куне и руководителем МНЕС Кястутом Янаускасом.



На встрече обсуждалась ситуация на оккупированных территориях, в том числе факты нарушения прав человека, ситуация вдоль разделительных линий. Госминистр еще раз заострила внимание на закрытие переходов Орсантия-Отобая и Хурча Набакеви.



"Закрытие абхазским режимом пунктов пропуска совершенно неприемлемо и направлено против интересов людей. Хочу еще раз обратиться к включенным в процесс всем сторонам и участникам осознать тяжесть этих шагов для населения всего региона", - заявила Кетеван Цихелашвили.



Госминистр также говорила о мирной политике правительства Грузии по урегулированию конфликта, значении участия в этому процессе ЕС и МНЕС. Она поблагодарила гостей и выразила надежду на тесное сотрудничество в будущем.











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