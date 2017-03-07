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  • ЕС призывает не закрывать пункты пересечения в Абхазии

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    США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
    07.03.2017
    Соединенные Штаты выразили глубокое беспокойство по поводу закрытия марионеточными властями Абхазии двух пунктов пропуска на административной границе с Зугдидским районом Грузии.

    “Эти шаги приведут к дальнейшему ограничению свободы передвижения и ухудшат материальное положение местных жителей“, - говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Государственного департамента Марка Тонера, распространенном в понедельник.

    По мнению Соединенных Штатов, такого рода меры также подтачивают доверие между народами и подрывают международные Женевские переговоры — признанный механизм обсуждения военных и гуманитарных проблем в районах конфликтов. Поэтому Соединенные Штаты призывают вновь открыть пункты пропуска с тем, чтобы дети могли посещать школы, а граждане — свободно передвигаться в ходе осуществления экономической деятельности, навещать родных и получать необходимую медицинскую помощь.

    “США всемерно поддерживают территориальную целостность, независимость и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ,“ - напоминает Госдепартамент.


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