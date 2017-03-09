Почему «закрывается» Абхазия

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09.03.2017 Министерство иностранных дел Грузии осудило решение де-факто правительства Абхазии, перекрыть часть контрольно-пропускных пунктов, существующих на административной границе с Самегрело. На закрытие т.н. переходов Орсантия-Отобая и Хурча-Набакеви отозвался Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, в заявлении которого выражается глубокая тревога в связи с решением де-факто власти Абхазии. Местное население выражает недовольство в связи с перекрытием контрольно-пропускных пунктов на административной границе, однако руководство марионеточной республики не собирается менять решение.



По мнению политолога Корнелия Какачия, эти шаги де-факто власти Абхазии являются отголоском разочарования, связанного с признанием независимости Абхазии с российской стороны. Россия и несколько стран оказались исключением. Две страны отозвали признание независимости Абхазии. Соответственно, не удивительно, что руководство де-факто республики старается изменить статус-кво:



"Если рассматривать с данной точки зрения, они стараются воздействовать на грузинскую сторону и международное содружество, особенно на Евросоюз, на том фоне, когда Грузия получила либерализацию визового режима, и власть Грузии предлагает Абхазии, и населению Абхазии, пользоваться этим. Они стараются тем самым осуществить давление на этнических грузин, чтобы Евросоюз допустил для них исключение, чтобы проживающие в Абхазии ездили, например, в Евросоюз с т.н. паспортами Абхазии.



Возможно, руководство де-факто республики старается этим путем привлечь внимание международного содружества, и активизировать в какой-либо форме инициативу "включение без признания", в одно время поддерживаемую Евросоюзом, но как бы то ни было, по мнению Корнелия Какачия, средства воздействия на правительство де-факто Абхазии ограничены как у Грузии, так и у международного содружества.



"К сожалению, единственным механизмом является то, чтобы по-прежнему международное сообщество воздействовало на Россию, поскольку Россия является покровителем власти де-факто Абхазии, и принудить российскую власть, повлиять на Сухуми. Международное содружество напрямую не может повлиять, поскольку не признает ее, и ограничено в данном контексте. Власть Грузии точно в той же ситуации. В то же время сложное положение и в геополитическом контексте, отношения Запада и России достаточно проблемные. Это знают в Сухуми, и пользуются ситуацией"- заявил Корнели Какачия грузинской редакции "Радио Свобода".











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