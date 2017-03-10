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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Кутаисский апелляционный суд предъявил новые обвинения жителю Абхазии Рашиду Каджи-Оглы

10.03.2017 Суд удовлетворил апелляционный иск прокуратуры и заочно приговорил к четырнадцати годам заключения Рашида Канджи-Оглы. Он признан виновным по статье 108 (умышленное убийство) и частям 2 и 3 статьи 236 УК Грузии (противоправное ношение, изготовление, пересылка, сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).



«Согласно доказательствам, представленным на судебном процессе было подтверждено,что 19 мая 2016 года, примерно в 14:15, Гига Отхозория на автомобиле марки Opel Astra доставил в село Хурча к административной границе с Абхазией двух своих знакомых, Л.А и Р.К, которые должны были перенести продукты на территорию села Набакеви в Гальском районе Абхазии.



Гига Отхозория вышел из автомобиля и через мост, пролегающий по реке Хайя, направился в сторону оккупированной территории, где должен был договориться с людьми, перевозившими продукты на повозке.



В их разговор вмешались представители вооруженных формирований абхазских властей, в том числе и т.н. «пограничник» Рашид Канджи-Оглы. Завязался спор, и для того чтобы избежать конфликта, Отхозория решил вернуться и направился на территорию, подконтрольную Грузии. "Пограничники", в том числе и Канджи-Оглы, который был вооружен, стали его преследовать.



Через несколько метров, уже на территории села Хурча Зугдидского района, Рашид Канджи-оглы догнал и с умышленным намерением убить Отхозория, несколько раз выстрелил в него. Пули попали ему в живот и ноги.



Когда Гига Отхозория упал на землю, Рашид Каджи-Оглы нанес осуществил контрольный выстрел в голову, а затем покинув территорию, контролируемую Грузией, скрылся на территории оккупированной Абхазии. Гига Отхозория скончался сразу после госпитализации.



Следствие по факту убийства Гиги Отхозория началось в тот же день. Были проведены следственные процессуальные действия. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, допрошены 36 свидетелей, назначены экспертизы, в том числе, судебно-медицинская, комплексная биологическая, баллистическая, трасологическая и химическая. Также, в рамках следствия, была изъята и расшифрована видеозапись и проведена габидоскопия», -говорится в заявлении прокуратуры Грузии.



23 июля т.н. военная прокуратура марионеточного режима Абхазии предъявила Рашиду Канджи-Оглы обвинение в убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория. После чего суд вынес решение о заключении обвиняемого под домашний арест.



Грузинский МИД ранее заявил, что ответственность в связи с убийством Отхозория в селе Хурча полностью лежит на России как на силе, осуществляющей фактический контроль.



"Это убийство еще раз подтверждает необходимость создания международных механизмов безопасности в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе", - заявил грузинский МИД.









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