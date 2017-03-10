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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В ОБСЕ рассмотрели вопрос закрытия пунктов перехода в Абхазии

10.03.2017 По инициативе постоянного представительства Грузии в ОБСЕ, в рамках постоянного совета ОБСЕ рассмотрели вопрос перекрытия российским оккупационным режимом т.н. пунктов перехода вдоль линии оккупации региона Абхазии, селах Набакеви и Отобая.



По информации МИД, заявление по данному вопросу в постоянном совете сделал постоянный представитель Грузии в ОБСЕ, посол Константин Залдастанишвили. Он заострил внимание на негативные результаты решения, которые служат полной изоляции региона Абхазии, и проживающего там населения.



По заявлению постоянного представителя Грузии, это решение грубо нарушает фундаментальные права свободного передвижения, личной и семейной жизни, а также образования, и доступности здравоохранения местного населения, что еще больше усложнит и без того тяжелое гуманитарное положение в регионе оккупированной Абхазии.



В своем выступлении посол призвал Российскую Федерацию прекратить провокационные действия в адрес Грузии, уважать принципы международного права так же, как и обязательства, взятые соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Константин Залдастанишвили также призвал международное сообщество, дать надлежащую оценку тенденции перекрытия т.н. пунктов перехода, и изоляции оккупированных регионов, а также т.н. референдуму, назначенному 9 апреля в Цхинвальском регионе, и принять действенные меры в связи с незаконными шагами России, направленными на ущемление суверенитета и территориальной целостности Грузии.



На заседании с заявлениями в поддержку Грузии выступили делегации США, Евросоюза, и Канады (Канада сделала заявление также от имени Норвегии) в Евросоюзе. К заявлению от имени Евросоюза присоединились также Республика Македония бывшей Югославии, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Украина, и Молдова.



Выступающие однозначно осудили в своих заявлениях факт закрытия т.н. пунктов перехода в регионе Абхазии. Они единогласно выразили твердую поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ.



Участники встречи призвали Российскую Федерацию выполнить обязательства, взятые соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также дать наблюдательской миссии Евросоюза возможность войти в Цхинвальский регион и Абхазию, как это предусмотрено мандатом миссии.



В своем заявлении представитель США еще раз осудил незаконный "референдум", запланированный в Цхинвальском регионе, и заявил, что США не признают результаты т.н. "референдума".











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