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    Каладзе: В ходе реабилитации Ингури ГЭС дефицита электроэнергии в Абхазии не будет
    13.03.2017
    Процесс осмотра тоннеля Ингури ГЭС закончился. По заявлению министра энергетики Кахи Каладзе "Бизнесконтракту", в текущем году будут запланированы работы, которые следует осуществить на объекте к 2018 году.

    Касательно вопроса электроснабжения региона оккупированной Абхазии, что в последние два года в зимние месяцы уже является проблемой, министр заявил, что во время реабилитации ГЭС, когда объект не сможет вырабатывать электроэнергию, в Абхазии дефицит не будет создан.

    "У нас есть достаточные объемы как внутри страны, так и хорошие отношения с соседними странами с точки зрения линий электропередачи. Население не почувствует никакого дефицита. Абхазия является частью Грузии, и как мы заботимся о каждом гражданине нашей страны, так же будем заботиться о них"- заявил Каха Каладзе.


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