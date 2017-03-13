В менее чем половине округов «выборы» завершились в первом же туре

13.03.2017 В Абхазии состоялись т.н. парламентские выборы, являющиеся совершенно нелегитмными с точки зрения международного права. Между тем, они состоялись и уже выявлены победители в 12 округах. В еще 22 округах пройдут вторые туры, а в одном - повторно будет проведен первый тур.



Итак, по итогам первого тура в "парламент" прошли:

Алмас Джапуа, Юрий Хагуш, Астамур Аршба, Дмитрий Дбар, Дмитрий Ардзинба, Михаил Сангулия, Александр Анкваб, Левон Галустян, Ашот Миносян, Саид Харазия, Астамур Тарба, Батал Табагуа.



Во втором туре из более-менее интересных персон будут участвовать Шамиль Адзынба, Кан Кварчия, Алиас Лабахуа, Астамур Адлейба, Валерий Кварчия, Аслан Бжания.



На одном участке выборы были признаны несостоявшимися, хотя еще вчера объявлялся там победителем бывший "премьер" Леонид Лакербая.











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