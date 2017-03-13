Затулин требует квоту для русских в абхазском «парламенте»

13.03.2017 Константин Затулин, находящийся в оккупированной Абхазии в связи с проводимыми там нелегитимными "парламентскими выборами, требует национальных квот.



В качестве примера он приводит парламент Армении, где 2 апреля состоятся выборы и впервые будут предусмотрены квоты для кандидатов от нацменьшинств. При этом Затулин подчеркнул, что в Армении 99% жителей армяне, и при этом четыре места в Парламенте зарезервировано для наиболее крупных диаспор.



"Скажите, что за причина того, что из ста с лишним кандидатов только один человек с русской фамилией?" — задался вопросом Затулин.



По его мнению, это надо учесть в законодательстве.



Затулин также намекнул абхазам, что экономически и политически они полностью зависимы от России, и что в России такое положение дел вызывает неудовлетворение.



"Я понимаю, что есть постконфликтный синдром. Если, например, будет разрешена возможность приобретения земли или участия в хозяйстве Абхазии, то есть мнение, что все население России окажется в Абхазии. Ну как-то мы жили в СССР, тогда этого не произошло и сейчас не произойдет", — уверен он, предлагая верить ему на слово.









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