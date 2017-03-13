.: Лента Новостей
  • Затулин требует квоту для русских в абхазском «парламенте»
  • В менее чем половине округов «выборы» завершились в первом же туре
  • Каладзе: В ходе реабилитации Ингури ГЭС дефицита электроэнергии в Абхазии не будет
  • «Выборы» в Абхазии незаконны и нелегитимны - МИД Грузии
  • В ОБСЕ рассмотрели вопрос закрытия пунктов перехода в Абхазии
  • Кутаисский апелляционный суд предъявил новые обвинения жителю Абхазии Рашиду Каджи-Оглы
  • Почему «закрывается» Абхазия
  • ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
  • США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
  • Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях

    •
     
    Затулин требует квоту для русских в абхазском «парламенте»
    13.03.2017
    Константин Затулин, находящийся в оккупированной Абхазии в связи с проводимыми там нелегитимными "парламентскими выборами, требует национальных квот.

    В качестве примера он приводит парламент Армении, где 2 апреля состоятся выборы и впервые будут предусмотрены квоты для кандидатов от нацменьшинств. При этом Затулин подчеркнул, что в Армении 99% жителей армяне, и при этом четыре места в Парламенте зарезервировано для наиболее крупных диаспор.

    "Скажите, что за причина того, что из ста с лишним кандидатов только один человек с русской фамилией?" — задался вопросом Затулин.

    По его мнению, это надо учесть в законодательстве.

    Затулин также намекнул абхазам, что экономически и политически они полностью зависимы от России, и что в России такое положение дел вызывает неудовлетворение.

    "Я понимаю, что есть постконфликтный синдром. Если, например, будет разрешена возможность приобретения земли или участия в хозяйстве Абхазии, то есть мнение, что все население России окажется в Абхазии. Ну как-то мы жили в СССР, тогда этого не произошло и сейчас не произойдет", — уверен он, предлагая верить ему на слово.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия