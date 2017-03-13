Проблема электроснабжения Абхазии будет острой в течение 5-6 лет - Леван Мебония

13.03.2017 Компания по осуществлению реабилитации "Ингури ГЭС" будет выявлена в конце года - заявил "Бизнесконтракту" директор "Ингури ГЭС" Леван Мебония.



"У нас побывали представители разных консультативных компаний. Состоится тендер. Мы отберем компанию, которая сделает смету строительных работ. В конце года мы проведем тендер выполняющих компаний, и в 2018 году победившая компания сделает ремонт. Финансирование обеспечит Европейский банк реконструкции и развития по гарантии правительства Грузии"- заявил Леван Мебония.



Касательно вопроса снабжения электричеством региона оккупированной Абхазии в процессе реабилитации "Ингури ГЭС", по словам Мебония, с данной точки зрения положение еще больше осложнится.



"Вопрос электроснабжения Абхазии стоит остро, и будет острым в течение ближайших 5-6 лет, поскольку необходимы очень большие средства для установления счетчиков и наведения порядка. Разговор идет примерно о 80-90 миллионах евро. Абхазия должна найти эти деньги, чтобы модернизировать свою сеть"- заявил Леван Мебония.



В отличие от Мебония, министр энергетики Каха Каладзе заявляет, что в поставке электроэнергии Абхазии не будет проблем.



"У нас есть достаточные объемы как внутри страны, так и хорошие отношения с точки зрения линий и электропередачи с соседними странами. Население не почувствует никакого дефицита. Абхазия является частью нашей страны, и так же, как мы заботимся о каждом гражданине нашей страны, будем заботиться и о них"- заявил Каха Каладзе.



Напомним, что закончился процесс осмотра тоннеля Ингури ГЭС, и специалисты готовятся к осуществлению ремонтных работ, которые планируются в 2018 году.











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