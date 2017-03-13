Выборы в Абхазии нелигитимны в условиях оккупации - президент Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал нелегитимными выборы в абхазский парламент в условиях оккупации.
Выборы в парламент абхазские власти провели накануне. За места депутатов в однопалатном парламенте боролись 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. По результатам голосования в 22-х округах пройдет второй тур.
«Проведение так называемых выборов в оккупированной Абхазии является очередной попыткой легитимации оккупационного режима, у которой нет юридической силы и правового результата», — говорится в заявлении президента.
Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что большая часть населения Абхазии – беженцы и вынужденно перемещенные лица, у которых до сих пор нет возможности вернуться в свои дома.
«В условиях, когда эффективный контроль на оккупированной территории осуществляет иностранное государство – Российская Федерация, невозможно говорить о свободном выражении волеизъявления населения», — отмечается в заявлении президента Грузии.
Глава государства призвал международное сообщество «не допустить легитимации оккупационного режима».
«Мы вновь призываем Российскую Федерацию выполнить обязательства Соглашения от 12 августа 2008 года и уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии», — заключил президент.
Абхазия, как и Цхинвальский регион, не контролируются центральными властями Грузии и с 2008 года официально признаны оккупированными территориями. Независимость этих самопровозглашенных государств признает только Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.