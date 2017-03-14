Азербайджан осуждает проведение «выборов» в оккупированной Абхазии

Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает проведение т.н. парламентских выборов в регионе оккупированной Абхазии - говорится в заявлении ведомства.



В заявлении сказано, что Республика Азербайджан не признает т.н. независимость Абхазии, и соответственно, не признает т.н. парламентские выборы, проведенные 12 марта 2017 года, и их результаты.



Министерство иностранных дел Республики Азербайджан считает, что необходимо продолжение переговоров с точки зрения мирного урегулирования конфликта с учетом норм и принципов международного права.











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