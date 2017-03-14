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  • НАТО и ЕС не признают «выборы» в Абхазии
  • Абхазы корректно указали Затулину на место
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  • Азербайджан осуждает проведение «выборов» в оккупированной Абхазии
  • Выборы в Абхазии нелигитимны в условиях оккупации - президент Грузии
  • Проблема электроснабжения Абхазии будет острой в течение 5-6 лет - Леван Мебония
  • Затулин требует квоту для русских в абхазском «парламенте»
  • В менее чем половине округов «выборы» завершились в первом же туре
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  • «Выборы» в Абхазии незаконны и нелегитимны - МИД Грузии

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    Абхазы корректно указали Затулину на место
    14.03.2017
    В Абхазии недовольны высказываниями депутата Государственной думы РФ Константина Затулина, которые он сделал в ходе пребывания в качестве "наблюдателя" на состоявшихся там т.н. парламентским выборах. В своих заявлениях Затулин сделал ряд острых высказываний, в том числе и о формировании абхазского "парламента". В частности, он заявил, что должна быть выделена национальная квота для русских. При этом он не раз намекнул на то, что абхазы экономически и политически полностью зависят от России, что выглядело как шантаж.

    Комментарии на эти высказывания Затулина сделала пресс-служба абхазского "парламента". В нем говорится:

    «В ходе парламентских выборов, прошедших в Республике Абхазия 12 марта, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, который прибыл в Абхазию в составе делегации международных наблюдателей, высказал ряд замечаний, касающихся различных аспектов действующего законодательства Республики Абхазия и вопросов развития договорных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

    Считаем, что со стороны международного наблюдателя, призванного оценивать ход электорального процесса, было некорректно говорить о вопросах внутренней и внешней политики Республики Абхазия, компетенция которых относится к суверенитету Республики Абхазия. Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия строили свою законотворческую работу, исходя из интересов народа Абхазии, строительства независимого Абхазского государства, и никогда не принимали законов, продиктованных им кем-то извне. При этом необходимо подчеркнуть, что Республика Абхазия неукоснительно выполняет Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный Президентами Российской Федерации и Республики Абхазия в 2014 году, и мы готовы обсуждать дальнейшее углубление взаимоотношений с Российской Федерацией, в том числе и в законотворческой деятельности».


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