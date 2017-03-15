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    Скончался поэт и бывший депутат парламента Грузии Гено Каландия
    15.03.2017
    На 78-м году жизни скончался поэт, отделения в Абхазии Союза писателей Грузии Гено Каландия. Его стихи периодически печатались в разных изданиях. Сборник его стихов "Небо и листья" был выпущен в 1967 году в Сухуми. Позже, также в Сухуми, были опубликованы и другие его стихи. Ему принадлежат сонеты "Грааль и Кариатиды" и "Сто стихов".

    Гено Каландия в разное время работал на следующих должностях - председателем комитета государственных премий Абхазии им. Г. Шервашидзе, член партии "Освобождения Абхазии", депутатом Верховного совета Абхазии, председателем отделения в Абхазии Союза писателей Грузии и членом парламента Грузии.

    В 1994 году он был награжден государственной премией Грузии.


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