Скончался поэт и бывший депутат парламента Грузии Гено Каландия

На 78-м году жизни скончался поэт, отделения в Абхазии Союза писателей Грузии Гено Каландия. Его стихи периодически печатались в разных изданиях. Сборник его стихов "Небо и листья" был выпущен в 1967 году в Сухуми. Позже, также в Сухуми, были опубликованы и другие его стихи. Ему принадлежат сонеты "Грааль и Кариатиды" и "Сто стихов".



Гено Каландия в разное время работал на следующих должностях - председателем комитета государственных премий Абхазии им. Г. Шервашидзе, член партии "Освобождения Абхазии", депутатом Верховного совета Абхазии, председателем отделения в Абхазии Союза писателей Грузии и членом парламента Грузии.



В 1994 году он был награжден государственной премией Грузии.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>