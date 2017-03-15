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    Евросоюз не признает проведенные в Абхазии выборы
    15.03.2017
    Европейский Союз не признает проведенные в Абхазии выборы, заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Майя Косьянчич.

    Выборы в парламент абхазские власти провели 12 марта. За места депутатов в однопалатном парламенте боролись 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. По результатам голосования в 22-х округах пройдет второй тур.

    «Евросоюз не признает конституционные и правовые рамки, в которых состоялись эти выборы», — сказала пресс-спикер Федерики Могерини, добавив, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

    Накануне выборы, проведенные в оккупированном грузинском регионе, также осудили власти Эстонии и Польши.
    МИД Эстонии назвал голосование незаконным, также заверив Тбилиси в поддержке территориальной целостности страны. Варшава осудила как сами выборы, так и «другие незаконные события в оккупированных Россией регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии».

    «Министерство иностранных дел Республики Польша решительно осуждает закрытие пунктов пропуска с Абхазией, проведение «парламентских выборов» в Абхазии, а также намерения провести «президентские выборы» и «референдум» в Цхинвали», — говорится в заявлении МИД Польши.

    В обращении отмечается, что, в соответствии с международным правом, подобные действия являются провокационными и незаконными.

    «Они были приняты непризнанными сепаратискими властями Абхазии и Южной Осетии, против официальной позиции правительства в Тбилиси, и имели место в той части Грузии, которая остается оккупированной на протяжении восьми лет» — отмечают в польском внешнеполитическом ведомстве.

    В заявлении подчеркивается, что действия непризнанных, сепаратистских властей Абхазии и Южной Осетии не способствуют урегулированию сложной ситуации, создавшейся в регионе.

    «Польская сторона решительно возражает против любых действий, которые служат почвой для ползучей аннексии территории суверенной Грузии, а также могут привести к эскалации напряженности на Южном Кавказе», — говорится в заявлении.

    Абхазия, как и Цхинвальский регион, не контролируются центральными властями Грузии и с 2008 года официально признаны оккупированными территориями. Независимость этих самопровозглашенных государств признает только Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.


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