Россия перебросила новые С-300 в Абхазию

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15.03.2017 - InformNapalm



На фоне предоставления Грузии безвизового режима ЕС, в последний месяц наблюдается активизация агрессивных действий российских оккупационных сил в Цхинвальском регионе и Абхазии. Российские военные и пограничники ФСБ идут на откровенные провокации — обустраивают новые военные объекты, оборудуют искусственно созданные границы, посягают на право собственности мирных граждан, похищают грузинских силовиков.



По результатам HUMINT / OSINT-разведки, волонтёрам международного разведывательного сообщества InformNapalm, удалось зафиксировать факт переброски в оккупированную Абхазию зенитно-ракетных систем С-300.



HUMINT



Первичная информация была получена непосредственно из оккупированной Абхазии, от местных жителей, противников российской оккупации и так называемой интеграции с РФ (если быть точнее — ассимиляция). По информации доверенных источников из Абхазии, 10 марта 2017 года, со стороны России в Абхазию въехал железнодорожный эшелон — порядка трех десятков вагонов, в том числе с открытыми платформами груженными большими колёсными машинами и крупногабаритными металлическими конструкциями.



OSINT



С целю сбора дополнительных сведений о факте переброски груза военного назначения в оккупированную Абхазию, волонтерами InformNapalm был проведен ряд мероприятий, в том числе изучение социальных сетей и других потенциальных источников информации:



В социальной сети instagram, на странице с никнеймом _natashechka_ был обнаружен видеоролик с хронометражем 0.21 мин, загруженный несколько дней назад. Видео демонстрирует проезд эшелона с военной техникой, фиксируется 17 вагонов, в том числе с колёсными машинами, мачтой РЛС и других вспомогательных средств к зенитно-ракетной системе С-300.



К видеоролику были даны хештеги #военнаятехника#жд#поезд и метка геолокации «Лукойл», которая находится по координатам 44°54′38″N, 38°52′58″E — ж/д переезд на участке трассы параллельно железнодорожной ветке Новороссийск-Краснодар, на административной границе Адыгеи и Краснодарского края.



Примечание: По состоянию на 15 марта 2017, видеоролик со страницы первоисточника удален (репост IN). Это не удивительно, тем более после ряда комментариев к ролику от агрессивных троллей, в том числе с историей о россиянке, пославшей СМС в Грузию о переброске российских сил в Абхазию в 2008 году (была осуждена за шпионаж).





В социальной сети VK, на странице военнослужащего «В» 7-й российской оккупационной военной базы (в/ч 09332 Южного военного округа, Грузия, г. Гудаута, оккупированная Абхазия), была обнаружена фотоподборка с железнодорожной станции г. Гудаута, загруженная 10 марта 2017 года, с хештегами #Абхазия#пополнение. На фотографиях отражен процесс разгрузки военной техники с железнодорожного эшелона, в том числе машин зенитно-ракетных систем С-300. Примечание: личные данные российского военнослужащего на данный момент пока не раскрываем. Замеряем скорость работы особистов оккупационной базы.



Более того, удалось идентифицировать и доказать факт того, что железнодорожный состав со средствами ЗРС С-300, прибывший в оккупированную Абхазию и разгруженный на станции г. Гудаута, тот же железнодорожный эшелон, который описан в видеоролике, с проездом на границе Краснодарского Края РФ с Адыгеей. Об этом свидетельствует как идентичность самого состава и груженной техники, так и номер одной из железнодорожных платформ — 44357945.



Открытым остается вопрос, откуда шел эшелон? У нас есть несколько предположений:



- В Новороссийске развернут 1537-й Зенитный ракетный полк (в/ч 26345) двух-дивизионного состава 51-й дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 40911, г. Ростов-на-Дону). По некоторым данным, на вооружении первого дивизиона состоит 8 ед. пусковых установок С-400, второго — 8 ед. ПУ С-300ПМ и дивизион ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» в составе 6 единиц. Есть информация о том, что 2-й дивизион данного полка недавно был перевооружен на С-400. Также есть сведения о том, что зенитно-ракетные полки ПВО РФ С-300 и С-400 переходят на новую, трёх-дивизионную структуру, Так что российское военное командование вполне могло направить заменённые в Новороссийске на С-400 в ЗРС С-300, для наращивания военного присутствия в оккупированной Абхазии.



- Также не исключено, что ЗРС С-300 в оккупированную Абхазию могли быть переброшены из оккупированного Крыма, где развёрнут 12-й и 18-й полки 31-й дивизии противовоздушной обороны (Украина, Крым, Севастополь) на вооружении двух дивизионов которых фиксировались по 12 ед. ПУ С-300ПМ. Тем более, что совсем недавно российские СМИ сообщали о перевооружении одного из полков на современные С-400.



Таким образом, мы фиксируем факт усиления милитаризации Абхазии российскими оккупационными войсками. По нашим предположениям, речь не идёт о замене старых средств зенитно-ракетного полка двух-дивизионного состава С-300, развернутых Россией после вторжения в Грузию в 2008 году (состояние которых не из лучших, см. нижепреведённые фотографии), на более свежие. Скорее всего, российское военное командование, решило усилить до трёх дивизионов С-300 и углубить систему ПВО /ПРО 7-й российской оккупационной военной базы, взяв под более плотный контроль воздушное пространство Грузии и ее черноморского побережья. Вероятно, новый, третий дивизион С-300, будет развёрнут в Очамчирском (в районе полигона «Нагвалоу») или Гальском районе оккупированной Абхазии, где с конца 2016 года российские оккупанты особенно активизировались. Подобные действия РФ, возможно связанны с заявленной активизацией сил НАТО на черноморском направлении, в том числе возможностью использования грузинского порта Поти.



Примечание: 7-я российская военная база (в/ч 09332. Грузия, оккупированная Абхазия, г. Гудаута), кроме сухопутной составляющей, включает в себя и компонент ПВО, который объединен в т.н. группу ракетных дивизионов. Кроме обычных войсковых средств ПВО (ЗРК «Оса», БМ «Стрела-10», ЗСУ «Тунгуска»), в Абхазии развёрнут зенитно-ракетный полк С-300 в составе двух дивизионов по 8 ед. ПУ в каждом. Дивизионы расположены в районе села Приморское Гудаутского района и возле села Агудзера Гульрипшского района.



Напоминаем, что 7-я российская оккупационная военная база – одно из самых воюющих соединений ВС РФ, информация о «подвигах» которого отражена в 29 OSINT-расследованиях и других публикациях международного разведывательного сообщества InformNapalm.



Детальный отчет с видео и фотодокументами - Россия усиливает присутствие на оккупированных территориях Грузии — добыты доказательства переброски в Абхазию дополнительных средств зенитно-ракетных систем С-300.На фоне предоставления Грузии безвизового режима ЕС, в последний месяц наблюдается активизация агрессивных действий российских оккупационных сил в Цхинвальском регионе и Абхазии. Российские военные и пограничники ФСБ идут на откровенные провокации — обустраивают новые военные объекты, оборудуют искусственно созданные границы, посягают на право собственности мирных граждан, похищают грузинских силовиков.По результатам HUMINT / OSINT-разведки, волонтёрам международного разведывательного сообщества InformNapalm, удалось зафиксировать факт переброски в оккупированную Абхазию зенитно-ракетных систем С-300.HUMINTПервичная информация была получена непосредственно из оккупированной Абхазии, от местных жителей, противников российской оккупации и так называемой интеграции с РФ (если быть точнее — ассимиляция). По информации доверенных источников из Абхазии, 10 марта 2017 года, со стороны России в Абхазию въехал железнодорожный эшелон — порядка трех десятков вагонов, в том числе с открытыми платформами груженными большими колёсными машинами и крупногабаритными металлическими конструкциями.OSINTС целю сбора дополнительных сведений о факте переброски груза военного назначения в оккупированную Абхазию, волонтерами InformNapalm был проведен ряд мероприятий, в том числе изучение социальных сетей и других потенциальных источников информации:В социальной сети instagram, на странице с никнеймом _natashechka_ был обнаружен видеоролик с хронометражем 0.21 мин, загруженный несколько дней назад. Видео демонстрирует проезд эшелона с военной техникой, фиксируется 17 вагонов, в том числе с колёсными машинами, мачтой РЛС и других вспомогательных средств к зенитно-ракетной системе С-300.К видеоролику были даны хештеги #военнаятехника#жд#поезд и метка геолокации «Лукойл», которая находится по координатам 44°54′38″N, 38°52′58″E — ж/д переезд на участке трассы параллельно железнодорожной ветке Новороссийск-Краснодар, на административной границе Адыгеи и Краснодарского края.Примечание: По состоянию на 15 марта 2017, видеоролик со страницы первоисточника удален (репост IN). Это не удивительно, тем более после ряда комментариев к ролику от агрессивных троллей, в том числе с историей о россиянке, пославшей СМС в Грузию о переброске российских сил в Абхазию в 2008 году (была осуждена за шпионаж).В социальной сети VK, на странице военнослужащего «В» 7-й российской оккупационной военной базы (в/ч 09332 Южного военного округа, Грузия, г. Гудаута, оккупированная Абхазия), была обнаружена фотоподборка с железнодорожной станции г. Гудаута, загруженная 10 марта 2017 года, с хештегами #Абхазия#пополнение. На фотографиях отражен процесс разгрузки военной техники с железнодорожного эшелона, в том числе машин зенитно-ракетных систем С-300. Примечание: личные данные российского военнослужащего на данный момент пока не раскрываем. Замеряем скорость работы особистов оккупационной базы.Более того, удалось идентифицировать и доказать факт того, что железнодорожный состав со средствами ЗРС С-300, прибывший в оккупированную Абхазию и разгруженный на станции г. Гудаута, тот же железнодорожный эшелон, который описан в видеоролике, с проездом на границе Краснодарского Края РФ с Адыгеей. Об этом свидетельствует как идентичность самого состава и груженной техники, так и номер одной из железнодорожных платформ — 44357945.Открытым остается вопрос, откуда шел эшелон? У нас есть несколько предположений:- В Новороссийске развернут 1537-й Зенитный ракетный полк (в/ч 26345) двух-дивизионного состава 51-й дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 40911, г. Ростов-на-Дону). По некоторым данным, на вооружении первого дивизиона состоит 8 ед. пусковых установок С-400, второго — 8 ед. ПУ С-300ПМ и дивизион ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» в составе 6 единиц. Есть информация о том, что 2-й дивизион данного полка недавно был перевооружен на С-400. Также есть сведения о том, что зенитно-ракетные полки ПВО РФ С-300 и С-400 переходят на новую, трёх-дивизионную структуру, Так что российское военное командование вполне могло направить заменённые в Новороссийске на С-400 в ЗРС С-300, для наращивания военного присутствия в оккупированной Абхазии.- Также не исключено, что ЗРС С-300 в оккупированную Абхазию могли быть переброшены из оккупированного Крыма, где развёрнут 12-й и 18-й полки 31-й дивизии противовоздушной обороны (Украина, Крым, Севастополь) на вооружении двух дивизионов которых фиксировались по 12 ед. ПУ С-300ПМ. Тем более, что совсем недавно российские СМИ сообщали о перевооружении одного из полков на современные С-400.Таким образом, мы фиксируем факт усиления милитаризации Абхазии российскими оккупационными войсками. По нашим предположениям, речь не идёт о замене старых средств зенитно-ракетного полка двух-дивизионного состава С-300, развернутых Россией после вторжения в Грузию в 2008 году (состояние которых не из лучших, см. нижепреведённые фотографии), на более свежие. Скорее всего, российское военное командование, решило усилить до трёх дивизионов С-300 и углубить систему ПВО /ПРО 7-й российской оккупационной военной базы, взяв под более плотный контроль воздушное пространство Грузии и ее черноморского побережья. Вероятно, новый, третий дивизион С-300, будет развёрнут в Очамчирском (в районе полигона «Нагвалоу») или Гальском районе оккупированной Абхазии, где с конца 2016 года российские оккупанты особенно активизировались. Подобные действия РФ, возможно связанны с заявленной активизацией сил НАТО на черноморском направлении, в том числе возможностью использования грузинского порта Поти.Примечание: 7-я российская военная база (в/ч 09332. Грузия, оккупированная Абхазия, г. Гудаута), кроме сухопутной составляющей, включает в себя и компонент ПВО, который объединен в т.н. группу ракетных дивизионов. Кроме обычных войсковых средств ПВО (ЗРК «Оса», БМ «Стрела-10», ЗСУ «Тунгуска»), в Абхазии развёрнут зенитно-ракетный полк С-300 в составе двух дивизионов по 8 ед. ПУ в каждом. Дивизионы расположены в районе села Приморское Гудаутского района и возле села Агудзера Гульрипшского района.Напоминаем, что 7-я российская оккупационная военная база – одно из самых воюющих соединений ВС РФ, информация о «подвигах» которого отражена в 29 OSINT-расследованиях и других публикациях международного разведывательного сообщества InformNapalm.Детальный отчет с видео и фотодокументами - здесь









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