Польша не признает выборы на оккупированных территориях Грузии

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16.03.2017 Польша строго осудила закрытие двух пропускных пунктов на административной границе оккупированной Абхазии и проведенные там «т.н. парламентские выборы», а также «т.н. президентские выборы и референдум», которые планируют провести де-факто власти Цхинвальского региона, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, которое было опубликовано 14 марта.



Закрытие пропускных пунктов и выборы являются «провокационными и незаконными согласно международному праву», - заявил МИД Польши, так как «противоречит официальной позиции тбилисских властей» и проводятся «сепаратистскими властями Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии в той части территории Грузии, которая уже более восьми лет находится в условиях оккупации».



МИД Польши вновь подтвердил «неизменную позицию» Польши в отношении территориальной целостности Грузии, которая «была нарушена в результате российской агрессии в августе 2008 года», а также подчеркнул «необходимость того, чтобы была восстановлена легитимная юрисдикция властей Грузии на всей территории государства в рамках признанных на международном уровне ее границ, а также не должны признаваться регионы Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия и их действия».



«Действия непризнанных сепаратистских властей Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии не содействуют урегулированию сложной обстановки в регионе с точки зрения безопасности, а также затрудняют Женевские переговоры и подрывают почву усилиям властей Грузии, привести свою юрисдикцию в те границы, которые признаны международным содружеством», - говорится в заявлении.



Согласно заявлению МИД Польши, «польская сторона категорически против любых действий, которые подготавливают почву для ползучей аннексии суверенной территории Грузии, вслед за чем может последовать эскалация напряженности на Южном Кавказе».



Министерство иностранных дел Польши призвало всех участников Женевских международных дискуссий, «использовать дипломатические усилия и найти политическое решение проблеме Абхазии Цхинвальского региона/Южной Осетии, которые остаются неотъемлемой частью государства Грузии».



12 марта в сепаратистской Абхазии прошли выборы 35 депутатов местного законодательного органа.



А в Южной Осетии на 9 апреля планируется проведение выборов нового сепаратистского лидера. Наряду с президентскими выборами в регионе на этот же день запланирован референдум по переименованию названия региона в «Республику Южная Осетия – Алания».



Тбилиси и международное содружество не признают выборы в сепаратистских регионах, кроме России и нескольких стран, которые признали их независимость.









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