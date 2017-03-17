Тбилиси обеспокоен размещением России в Абхазии новых комплексов С-300

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17.03.2017 В Тбилиси выражают обеспокоенность в связи с информацией о ввозе на военную базу в Гудаута в Абхазию дополнительных зенитных ракетных комплексов С-300.



Сегодня глава МИД Грузии прокомментировал решение Российской Федерацией разместить на территории Абхазии дополнительное тяжелое вооружение, а также так называемое соглашение о вхождении в состав российских Вооруженных сил осетинских бандформирований цхинвальского режима.



«Те агрессивные шаги, которые осуществляет Россия на оккупированных территориях Грузии, должны быть осуждены со стороны международного сообщества. Мы рассмотрим этот вопрос во всех международных форматах», — заявил Михаил Джанелидзе на брифинге, комментируя последние события в Абхазии и Цхинвальском регионе.



По его словам, «политика Грузии ориентирована на мирное урегулирование конфликтов и важно, чтобы Российская Федерация поступала в соответствии с международными нормами и принципами».



Джанелидзе подчеркнул, что Грузия сделает все, чтобы при поддержке партнеров обеспечить со стороны РФ уважение международного права, итогом чего станет деокуппация территории Грузии.



Вопрос о размещении на базе в Абхазии комплексов С-300 будет рассмотрен на предстоящем заседании Совета национальной безопасности Грузии.



Ввод в оккупированную Абхазию дополнительных зенитных ракетных установок в то время, когда со стороны официального Тбилиси нет никакой воздушной угрозы, глава Совета Национальной безопасности связывает с активным курсом Грузии на евроинтеграцию.



Давид Раквиашвили считает, что таким образом Москва пытается помешать европейской интеграции Тбилиси, кроме того, это связано с планами НАТО усилить безопасность на Черном море.



«Это прямо связано с безопасностью Черноморского региона. Ясно, что одним из раздражающих факторов стало и решение Евросоюза отменить визы для Грузии. Но еще более важно, что это угроза, направленная на безопасность Черного моря», — сказал Раквиашвили журналистам.



Члены правительства Грузии напоминают, что вводом разного вида тяжелого вооружения Россия нарушает мирное соглашение от 2008 года и требуют добиться проведения междунарадного мониторинга на оккупированной территории.



«Я не думаю, что эти действия связаны с визалиберализацией. Мы должны дать этому однозначную квалификацию – что это незаконные действия России на территории Грузии», — заявил журналистам вице-премьер правительства Грузии Александр Джеджелава:



«До тех пор, пока наши территории оккупированы, проблема, естественно, существует. Там нет никаких международных механизмов безопасности, несмотря на то, что на этот счет существуют международные обязательства, которые взяла на себя в том числе и Россия», — напомнила госминистр по вопроса примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.



«Происходящее связано с деструктивными действиями России, с российской милитаризацией и политикой оккупации территории соседних стран. Такие действия, как правило, не заканчиваются хорошо для начавших их государств», — сказал госминистр по европейской интеграции Виктор Долидзе.



Оппозиция, в свою очередь, призывает правительство к более активному ответу. Представители парламентского меньшинства считают, что в Тбилиси должны использовать пример Украины и пытаться остановить действия Москвы международными санкциями.



«Россия всегда будет пытаться использовать оккупированные территории для угроз и провокаций, действуя против грузинского государства. Чтобы ответить на это нужна действенная, обдуманна, спланированная, целенаправленная государственная политика, которой, к сожалению, на этом этапе у режима Иванишвили нет», — заявил депутат парламента от «Национального движения» Георгий Барамидзе.



«Страна под моим контролем должна стать рабом – это та политика, которую анонсирует Россия. И они сделают все, чтобы мы не стали частью европейской безопасности. Мы должны в ответ объединиться с нашими партнерами — НАТО, ЕС, Америкой, и использовать их поддержку, чтобы намерения России не осуществились», — заявляет депутат от партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария.



Эксперт «Центра стратегического анализа» Нодар Харшиладзе считает, что дополнительное вооружение в Абхазии России необходимо, чтобы остановить влияние НАТО на регион.

«России не нужны установки С-300 для конфликта с Грузией. Это их ответ на решения Варшавского саммита НАТО по усилению безопасности в Черном море. То же самое происходит в оккупированном Крыму. Они пытаются показать НАТО, что пока в альянсе говорят об усилении безопасности, Россия активно использует свои возможности. Это часть практической и психологической войны», — считает Харшиладзе.



По данным российских СМИ, с 5 марта Россия проводит в Южном военном округе масштабные полевые выходы соединений и частей войск Противовоздушной обороны (ПВО), в которых задействовано более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц вооружения.

Как заявляли в Минобороны РФ, полевые выходы, которые продлятся до 10 апреля, проходят на 12 полигонах, расположенных в Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах, а также на российских военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии.



Отмечается, что задачи по ведению противовоздушной обороны специалистам предстоит решать с применением переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска», зенитных артиллерийских комплексов «Шилка», зенитных ракетных систем и комплексов С-300В, «Стрела-10», «Тор» и «Оса».









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