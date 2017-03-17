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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Секретный железнодорожный эшелон в Абхазии

17.03.2017 «Размещенная на территории Абхазии 7-ая военная база российских оккупационных войск получила еще один зенитно-ракетный комплекс и необходимые для его эксплуатации технические средства. По результатам HUMINT / OSINT-разведки, волонтёрам международного разведывательного сообщества InformNapalm удалось зафиксировать факт переброски в оккупированную Абхазию зенитно-ракетных систем С-300. Дело облегчил и фото-видеоматериал, размещенный в социальных сетях. В размещенном 11 марта 2017 года в Youtube видеоролике виден проезд эшелона с военной техникой, фиксируется три десятка вагонов, грузовики с крупногабаритными конструкциями и радарными устройствами», - пишет газета «Резонанси».



«Более того, удалось идентифицировать и доказать факт того, что железнодорожный состав со средствами ЗРС С-300, прибывший в оккупированную Абхазию и разгруженный на станции Гудаута, тот же железнодорожный эшелон, который описан в видеоролике, с проездом на границе Краснодарского Края РФ с Адыгеей. Об этом свидетельствует как идентичность самого состава и груженной техники, так и номер одной из железнодорожных платформ. Предположительно, новый, третий дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300 будет размещен в Очамчирском и Гальском районе, где с конца 2016 года российские оккупанты проявляют особую активность. Эти действия Кремля могут быть связаны с появлением сил НАТО на восточном побережье черного моря и их возможным использованием потийского порта. Если в Очамчирском районе будет размещен комплекс С-300, радиус их действия покроет всю Западную Грузию и часть северных регионов Турции. 7-ая военная база РФ в Гудауте содержит и компоненты противовоздушной обороны. Кроме обычных войсковых средств, в Абхазии развёрнут зенитно-ракетный полк С-300 в составе двух дивизионов по 8 единиц ПУ в каждом. Дивизионы расположены в районе села Приморское Гудаутского района и возле села Агудзера Гульрипшского района. Следует отметить, что сообщество InformNapalm, которое распространило эту информацию, основано в феврале-марте 2014 года. Его целью был прорыв информационной блокады со стороны РФ и демонстрирование доказательств российской агрессии, которые на начальном этапе были замаскированы под действия по «обороне Крыма», - отмечает издание.



«На сегодняшний день InformNapalm является одним из мощнейших ресурсов, который ведет свои расследования и публикует отдельные данные о доказательствах агрессии России в Украине. Волонтеры сообщества досконально собирают, анализируют и представляют обществу факты участия российской регулярной армии в донбасском конфликте. Кроме волонтеров-добровольцев, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников (фото-видеофакты, данные со спутниковых съемок, информация из профилей соцсетей), есть и инсайдеры, которые непосредственно находятся в зоне АТО. Немалую часть сообщества составляют волонтеры-переводчики, которые переводят собранную информацию на 20 разных языков. Как отметил один из российских экспертов, самым большим врагом российской армии является российский солдат с мобильным телефоном, активно пользующийся социальными сетями. Действительно, российские военные, в основном новобранцы, не раз выдавали в социальных сетях военную тайну, будь то перемещение войск и тяжелой техники или получение нового вооружения. Подобные факты собирают и распространяют разные интернет-группы. Они не раз фиксировали факты передачи российской стороной донецким и луганским сепаратистам оружия и боеприпасов», - продолжает издание.



«Бригадный генерал Амиран Салуквадзе не связывает ввоз военной техники на территорию Абхазии с политической ситуацией в регионе. По его словам, военная активность Москвы на Кавказе имеет совсем другие причины. «Российская армия выполняет намеченный долгосрочный план по обновлению вооружения и техники. Этот процесс должен завершиться к 2020 году. В начале процесса перевооружения приоритетным были признан Южный военный округ и западное направление. Поэтому ни С-300, ни новые модификации «Бук», ни «Панцирь», ни «Искандеры», ни новая авиационная техника не являются открытием. Загляните на сайт министерства обороны России, на котором открыто представлены почти все тендеры. Этого будет достаточно для анализа того, в каких масштабах идет перевооружение армии. В таком темпе сегодня не обновляется ни одна армия в мире. Это требует правильной оценки», - заявил Салуквадзе.









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