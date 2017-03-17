Убийцу Гиги Отхозория объявили в международный розыск

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17.03.2017 Жителя оккупированной Абхазии Рашида Канджи-оглы, приговоренного к 14 годам тюрьмы заочно за убийство гражданина Грузии Гиги Отхозория, по просьбе грузинской стороны объявили в международный розыск по Красному циркуляру Интерпола.



Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



«Сегодня Канджи-оглы внесли в Красный циркуляр Интерпола по нашей просьбе. Министерство внутренних дел Грузии направило в Интерпол соответствующие документы. МВД Грузии обратилось в Интерпол с просьбой об объявлении в розыск Рашида Канджи-оглы несколько месяцев назад, сегодня процедура внесения в список разыскиваемых была завершена», — заявили в правоохранительном ведомстве.



В декабре 2016 года Зугдидский районный суд приговорил Канджи-оглы к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в умышленном убийстве и противоправном ношении огнестрельного оружия. Однако прокуратура Грузии решила обжаловать это в Кутаисском апелляционном суде и запросить более строгое наказание.



Суд удовлетворил апелляционный иск прокуратуры и заочно приговорил Рашида Канджи-Оглы к четырнадцати годам заключения. Он признан виновным по статье 108 (умышленное убийство) и частям 2 и 3 статьи 236 УК Грузии (противоправное ношение, изготовление, пересылка, сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).



Гражданин Грузии Гига Отхозория был убит абхазскими «пограничниками» 19 мая в селе Хурча вблизи грузино-абхазской административной границы на территории, контролируемой Грузией. Двое военнослужащих сначала жестоко избили Отхозория, а затем он получил шесть огнестрельных ранений. Одна из пуль попала ему в лоб.



Раненого мужчину отвезли в больницу в Зугдиди, где он скончался, не приходя в сознание.



Существует и видеозапись убийства, заснятая камерой наружного наблюдения, установленной возле грузинского пограничного поста.



По заявлению представителей грузинских правоохранительных органов, личность предполагаемого убийцы ими установлена. Это абхазский «пограничник», уроженец города Ткварчели Рашид Канджи-оглы.



Военная «прокуратура» Абхазии 23 июня предъявила военнослужащему пограничного отряда обвинение в умышленном убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория.



Ранее стало известно, что Рашид Канджи-оглы заключен под домашний арест. Данная мера пресечения была выбрана военным судом, который отклонил ходатайство военной прокуратуры Абхазии о взятии подозреваемого под стражу. Примечательно, что до 22-го июня Рашид Канджи-оглы находился на свободе.









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