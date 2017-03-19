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    В дом гальских фотографов бросили ручную гранату
    19.03.2017
    В ночь на 17 марта нападение произошло в Гали, что в оккупированной Абхазии. По сообщению местных жителей, в дом Кахи и Кобы Квеквескири была заброшена ручная граната. Во время нападения все члены семьи находились в доме, в том числе малолетние дети.

    В результате взрыва пострадал дом, возник пожар. Находившиеся в доме не пострадали. Причиной называется месть.

    Братья Квеквескири являются фотографами и имеют частную студию. Они заняты съемками праздничных мероприятий. На одной из свадеб они зафиксировали сотрудника спецназа, который стрелял в воздух. Предполагается, что распространение этих кадров стало причиной нападения на них.

    Между тем, глава администрации Гальского района Темур Надарая заявляет, что «пока неизвестно, граната взорвалась после пожара или её кто-то закинул. Разбираются».


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