В Ачигваре обстреляли автомашину «кандидата в депутаты»

19.03.2017 В селе Ачигавара Гальского райогна совершен обстрел "кандидата в депутаты" Кахи Пертая.



Происшествие произошло в 9:30 утра, когда неизвестный с обочины дороги произвел серию выстрелов из автоматического оружия в направлении автомобиля "Ниссан" под управлением Беслана Пертая. В автомашине находился и Каха Пертая.



Водитель увел машину из зоны обстрела, после чего Каха Пертая произвел ответный огонь из имеющегося при нем личного оружия. Об говорится в сообщении правоохранительных органов Абхазии.



В ходе первичного осмотра места происшествия обнаружены 22 гильзы, боеприпасы направлены на экспертизу в ЭКЦ МВД Абхазии. Пострадавших нет, автотранспортное средство механических повреждений не получило.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>