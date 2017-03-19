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    В Ачигваре обстреляли автомашину «кандидата в депутаты»
    19.03.2017
    В селе Ачигавара Гальского райогна совершен обстрел "кандидата в депутаты" Кахи Пертая.

    Происшествие произошло в 9:30 утра, когда неизвестный с обочины дороги произвел серию выстрелов из автоматического оружия в направлении автомобиля "Ниссан" под управлением Беслана Пертая. В автомашине находился и Каха Пертая.

    Водитель увел машину из зоны обстрела, после чего Каха Пертая произвел ответный огонь из имеющегося при нем личного оружия. Об говорится в сообщении правоохранительных органов Абхазии.

    В ходе первичного осмотра места происшествия обнаружены 22 гильзы, боеприпасы направлены на экспертизу в ЭКЦ МВД Абхазии. Пострадавших нет, автотранспортное средство механических повреждений не получило.




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