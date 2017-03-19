В Сухуми сгорела автомашина «кандидата в депутаты» Батала Айба

16 марта в Сухуми произошло возгорание автомобиля одного из "кандидатов в депутаты" Батала Айба. Правоохранительные органы рассматривают де основные версии - поджог и самовозгорание.
Около 9 часов вечера сегодня произошло возгорание автомобиля одного из кандидатов в депутаты Парламента Абхазии Батала Айба. Автомобиль был припаркован вблизи штаба этого кандидата по улице Эшба. Причины возгорания на данный момент устанавливаются", — сказал прокурор по городу Сухуми Руслан Тыркба.
Возгорание автомобиля произошло в моторном отсеке, сказал прокурор.