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    В Сухуми сгорела автомашина «кандидата в депутаты» Батала Айба
    19.03.2017
    16 марта в Сухуми произошло возгорание автомобиля одного из "кандидатов в депутаты" Батала Айба. Правоохранительные органы рассматривают де основные версии - поджог и самовозгорание.

    Около 9 часов вечера сегодня произошло возгорание автомобиля одного из кандидатов в депутаты Парламента Абхазии Батала Айба. Автомобиль был припаркован вблизи штаба этого кандидата по улице Эшба. Причины возгорания на данный момент устанавливаются", — сказал прокурор по городу Сухуми Руслан Тыркба.

    Возгорание автомобиля произошло в моторном отсеке, сказал прокурор.


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