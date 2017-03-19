В Гальском районе тяжелая криминогенная обстановка - аппарат госминистра

Аппарат государственного министра по делам примирения и гражданского равноправия распространяет заявление по поводу произошедшего в Гали нападения на дом братьев Квеквескири и отмечает тяжелую криминогенную ситуацию в этом оккупированном регионе.



Напомним, что в 4 часа утра 17 марта в дом братьев Квеквескири была заброшена ручная граната. В доме находились также малолетние дети. Никто не пострадал.



"Этот и другие подобные случаи указывают, что в оккупированной Абхазии, в том числе в Гальском районе, довольно тяжелая ситуация с правами человека, в том числе и криминогенная обстановка. В этой ситуации, когда на месте не действуют международные инструменты, сложно реагировать на конкретные случаи. Именно поэтому наши усилия вместе с международными партнерами направлено на то, чтобы в регионе появились международные механизмы защиты прав человека", - говорится в заявлении ведомства.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>