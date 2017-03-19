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    В Гальском районе тяжелая криминогенная обстановка - аппарат госминистра
    19.03.2017
    Аппарат государственного министра по делам примирения и гражданского равноправия распространяет заявление по поводу произошедшего в Гали нападения на дом братьев Квеквескири и отмечает тяжелую криминогенную ситуацию в этом оккупированном регионе.

    Напомним, что в 4 часа утра 17 марта в дом братьев Квеквескири была заброшена ручная граната. В доме находились также малолетние дети. Никто не пострадал.

    "Этот и другие подобные случаи указывают, что в оккупированной Абхазии, в том числе в Гальском районе, довольно тяжелая ситуация с правами человека, в том числе и криминогенная обстановка. В этой ситуации, когда на месте не действуют международные инструменты, сложно реагировать на конкретные случаи. Именно поэтому наши усилия вместе с международными партнерами направлено на то, чтобы в регионе появились международные механизмы защиты прав человека", - говорится в заявлении ведомства.


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