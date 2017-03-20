Грузинский паспорт приобретает привлекательность в Абхазии на фоне безвиза в ЕС - Канашвили

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20.03.2017 Исполнительный директор "Кавказского дома" Георгий Канашвили говорил об отношении проживающих в Абхазии к безвизовому передвижению. По его мнению, иногда в Грузии бытуют преувеличенные ожидания, но появятся люди, которые захотят взять грузинские паспорта. С данной точки зрения он видит проблему иного рода.



"Мы декларировали, что они тоже наши граждане, только должны взять паспорт и т.д. Нашему государству надлежит сделать шаги в этом направлении, поскольку процесс получения паспорта может растянуться до шести месяцев. Проживающий в Абхазии должен перейти на эту сторону, представить документацию, потом пройти комиссию, потом должен привезти с собой двух соседей, они тоже должны подтвердить, что действительно являются его соседями"- заявил Канашвили.



По его же словам, грузинский паспорт приобретает привлекательность в Абхазии на фоне либерализации виз, но с данной точки зрения стране предстоит большая работа.



По его же пояснению, поскольку Грузия делает шаги в направлении Европы, Россия все больше закрывает регион Абхазии и Цхинвали для грузин, что в случае Цхинвали может закончиться аннексией.



"С другой стороны эти шаги вызывают раздражение в тамошнем населении. Особенно среди абхазов, поэтому политика Грузии, наверное, должна быть направлена на то, чтобы играть на ошибках России в Абхазии. У Грузии есть то, чего нет у России, так или иначе она является демократической страной, здесь защищены права меньшинств, страна поэтапно формируется европейским государством, что у многих вызывает симпатии" – отметил Георгий Канашвили.











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