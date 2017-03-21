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    Абхазы требуют Кадиева взамен на Лукава?
    21.03.2017
    Очередная встреча по превенции инцидентов в Гали началась с конфликта. Участников переговоров на т. н. границе встретила супруга грузинского заключенного Георгия Лукава, находящегося в Драндской тюрьме, и предложила членам делегации послушать запись телефонного разговора с мужем.

    По словам Лали Басария, абхазская сторона уже 2 месяца назад помиловала Лукава, но по непонятным для нее причинам его обмен до сих пор не состоялся.

    «Сегодня грузинская сторона опасается того, что если произойдет обмен, то за этим может последовать большой шум и переполох. Они требуют или Кадиева или другого чеченца. Власти могут провести переговоры по базисной системе, выплатить им то, что они требуют и вызволить Георгия Лукава»,- сказала журналистам Лали Басария.

    По информации участников переговоров, на сегодняшней встрече в Гали грузинская сторона намерена поставить несколько важных вопросов, в том числе, арест убийцы гражданина Грузии Гиги Отхозория, Рашида Канджи-оглы, а также передачу грузинской стороне задержанного несколько лет назад Георгия Лукава.

    По словам заместителя руководителя Аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии Кахабера Кемоклидзе, де-факто власти оккупированной Абхазии не обсуждают вопрос освобождения Георгия Лукава.

    «Имеет важное значение предоставление членам семьи Лукава возможности повидать в драндской тюрьме незаконно задержанного заключенного. По информации де-факто власти, он осужден на 20 лет тюрьмы и они не обсуждают вопрос его освобождения.

    Нам понятно раздражение членов его семьи. Но представители центральной власти делают все, чтобы Георгий Лукава и другие граждане, находящиеся в драндской тюрьме, вышли на свободу»,- сказал Кемоклидзе журналистам перед началом переговоров.




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