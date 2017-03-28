Президиум Балтийской ассамблеи сделал заявление о нелегитимности процессов в Абхазии и Цхинвальском регионе

28.03.2017 На веб-сайте Балтийской ассамблеи опубликовано заявление президиума Балтийской ассамблеи по поводу решения о проведении в Цхинвальском регионе т.н. референдума.



В заявлении ассамблея еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и подчеркивает значимость урегулирования всех конфликтов мирным путем.



«Балтийская ассамблея полностью поддерживает заявление Евросоюза от 16 февраля 2017 года по поводу решения о проведении в Цхинвальском регионе т.н. референдума и заявление Евросоюза от 9 марта 2017 года «О закрытии т.н. пропускных пунктов в регионе Абхазии, в Грузии», - отмечается в заявлении.



В заявлении также подчеркивается, что все соглашения, подписанные между Российской Федерацией и регионами Грузии Абхазией и Цхинвальским регионом нелегитимны, нарушают нормы международного права и не соответствуют международным обязательствам, взятым Российской Федерацией.



Балтийская ассамблея еще раз призывает Российскую Федерацию выполнить обязательства по прекращению огня, взятые 12 августа 2008 года.









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