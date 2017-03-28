.: Лента Новостей
  • Россия пытается помешать предметному обсуждению на женевских переговорах - Давид Дондуа
  • Кетеван Цихелашвили обратилась к согражданам, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе
  • Нет никакой приманки в пользовании безвизовым режимом жителями оккупированных территорий - президент
  • Президиум Балтийской ассамблеи сделал заявление о нелегитимности процессов в Абхазии и Цхинвальском регионе
  • Прошедшие в Абхазии выборы нелегитимных Тамар Хулордава
  • Украина осудила «выборы» в Абхазии и референдум в Цхинвальском регионе Грузии
  • Секретарь Совбеза Грузии: Россия занимается милитаризацией Абхазии
  • На заседании СНБ Грузии обсудили вопросы, связанные с НАТО и Абхазией
  • Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии
  • Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории

    •
     
    Президиум Балтийской ассамблеи сделал заявление о нелегитимности процессов в Абхазии и Цхинвальском регионе
    28.03.2017
    На веб-сайте Балтийской ассамблеи опубликовано заявление президиума Балтийской ассамблеи по поводу решения о проведении в Цхинвальском регионе т.н. референдума.

    В заявлении ассамблея еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и подчеркивает значимость урегулирования всех конфликтов мирным путем.

    «Балтийская ассамблея полностью поддерживает заявление Евросоюза от 16 февраля 2017 года по поводу решения о проведении в Цхинвальском регионе т.н. референдума и заявление Евросоюза от 9 марта 2017 года «О закрытии т.н. пропускных пунктов в регионе Абхазии, в Грузии», - отмечается в заявлении.

    В заявлении также подчеркивается, что все соглашения, подписанные между Российской Федерацией и регионами Грузии Абхазией и Цхинвальским регионом нелегитимны, нарушают нормы международного права и не соответствуют международным обязательствам, взятым Российской Федерацией.

    Балтийская ассамблея еще раз призывает Российскую Федерацию выполнить обязательства по прекращению огня, взятые 12 августа 2008 года.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия