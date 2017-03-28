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    Нет никакой приманки в пользовании безвизовым режимом жителями оккупированных территорий - президент
    28.03.2017
    Пользование безвизовым режимом для наших сограждан, проживающих в зоне конфликта, не содержит никакой приманки, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на пресс-конференции после встречи со своим латвийским коллегой Раймондом Вейонисом.

    Как отметил президент Грузии, власти Грузии укрепляют страну, развивают ее в европейском направлении с надеждой на то, что этими благами воспользуются все.

    «Я верю, что европейская интеграция Грузии предложит европейский путь решения вопросов между нами. Мы не однократно фиксировали, что решение тех сложностей, которые существуют между нами и нашими согражданами, проживающими на оккупированных территориях, должно обязательно произойти мирно и обязательно в том формате и традиции, в каких решают эти проблемы в европейских государствах. Исходя из этого, будет это соглашение об ассоциации, будет это шаг в направлении визовой либерализации, все еще более сближает нас с европейской политической культурой и с форматами решения сложностей в рамках этой политической культуры», - заявил Георгий Маргвелашвили.


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