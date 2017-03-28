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    Кетеван Цихелашвили обратилась к согражданам, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе
    28.03.2017
    Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили сделал обращение к жителям оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона, в связи с визовой либерализацией с ЕС, который вступил в силу с сегодняшнего дня. Предлагаем заявление полностью:

    "Хочу поздравить население Грузии с громадным достижением, благом, достигнутым в результате большого труда, возможностью безвизового передвижения в странах Евросоюза. Это является шагом нашей интеграции в историческую семью, и совершенно новой страницей в истории Грузии. Это не только передвижение без препятствий в 30 странах Европы, но и лучшая перспектива и шанс для нашего развития.

    Надеюсь, что каждый гражданин Грузии с высокой ответственностью отнесется к большому труду, проведенному совместно властью и всем обществом, доверию, объявленному нашими партнерами, и будем соблюдать правила, в рамках которых для нас открывается много блага и перспективы.

    В отношении оккупированных территорий трагично и парадоксально, когда мы сегодня говорим о нашем большом достижении, связанном с безвизовым передвижением, либерализацией виз, и беспрепятственным передвижении на тысячах километров для граждан Грузии, тогда как в наших двух регионах, в Абхазии и Цхинвальском регионе население фактически находится в плену колючих ограждений, и изолировано как от остальной Грузии, так и от мира.

    Хочу еще раз сказать населению, проживающему в Абхазии и Цхинвальском регионе, что для нас чрезвычайно важна их судьба, и мы хотели бы, чтобы то большое благо, которым уже с сегодняшнего дня будут пользоваться граждане Грузии, было доступно и для них, и когда они не могут передвигаться даже на несколько метров по жизненно важной необходимости в собственном хозяйстве, мы даем им возможность воспользоваться паспортом гражданина Грузии, и без визы передвигаться в Евросоюзе. Это и для них является перспективой лучшего будущего, который отняли у них в условиях оккупации."


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