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    Члены Совбеза ООН осудили процессы в оккупированных регионах Грузии
    29.03.2017
    Украинская делегация в ООН внесла в повестку дня на закрытом заседании Совета безопасности события, происходящие в последнее время в оккупированных регионах Грузии.

    По информации грузинской редакции «Голоса Америки», вопрос касался закрытия пропускных пунктов на оккупированных Россией территориях, создания военной группировки вооруженных сил оккупированной Абхазии и России и т.н. референдума, запланированного в Цхинвальском регионе. По словам посла Украины Владимира Ельченко, «пока Украина является членом Совета безопасности, замять эту тему не удастся».

    «Кто-то думает, что это замороженный конфликт, но это не так. Мы видели это на примере Крыма... Интеграция военных группировок «Южной Осетии» Россией и закрытие пропускных пунктов осложняют защиту прав человека и гуманитарное положение. Эти шаги, на наш взгляд, заслуживали внимания Совета безопасности. Мы рады и благодарим наших коллег. Более половины Совета безопасности прокомментировали этот вопрос и все делегации, за исключением одной, поддерживают территориальную целостность Грузии и ее суверенитет в ее международно признанных границах. Наша инициатива предполагала заявление для прессы, но РФ заблокировала эту часть», - заявил посол Украины в ООН Владимир Ельченко.


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