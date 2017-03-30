МИД Грузии о 39-м раунде Женевских международных переговоров

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30.03.2017 В Женеве состоялся 39-й раунд международных переговоров, в рамках которого состоялись встречи двух рабочих групп. Участники переговоров были представлены в индивидуальном статусе.



В МИД "Интерпрессньюс" сообщили, что в рамках первой рабочей группы рассматриваются вопросы безопасности и стабильности на оккупированных территориях Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе, а во второй рабочей группе - вопросы, связанные с безопасным и достойным возвращением вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома. Сопредседателями переговоров были представители Евросоюза, ООН и ОБСЕ, присутствовали участники из Грузии, Российской Федерации, и Соединенных Штатов Америки. В переговорах участвовали руководитель временной администрации бывшей автономной области Южной Осетии и председатель правительства А/Р Абхазии, так же как и представители оккупационных режимов Цхинвали и Сухуми.



По информации ведомства в обеих рабочих группах состоялась дискуссия по существу в связи с положением, сложившимся в оккупированных регионах Грузии с гуманитарной точки зрения и безопасности.



Участники из Грузии поставили вопрос о т.н. референдуме 9 апреля в Цхинвальском регионе и подписании т.н. договора об объединении местных военных группировок с вооруженными силами Российской Федерации, запланированного 30 марта, что оценили, как очередной незаконный шаг к аннексии региона. Рассмотрели также ввоз российскими оккупационными силами дополнительных комплексов зенитно-ракетных систем типа С-300 в регион Абхазии, интенсивную милитаризацию, и военные учения на обеих оккупированных территориях, что полностью противоречит соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Состоялось интенсивное обсуждение в связи с вопросом неприменения силы. Была продолжена работа для согласования принципов задействования международных механизмов безопасности с Российской Федерацией, что должно обеспечить неприменение силы на местах.



Участники из Грузии детально говорили о тяжелых гуманитарных результатах закрытия т.н. пунктов перехода в регионе Абхазии для местного населения. Предметом рассмотрения были также колючие ограждения и искусственные барьеры, установленные вдоль линии оккупации, которые разделяют пополам частную собственность и семьи местного населения. Подчеркнули необходимость найти прагматические пути для решения проблем, связанных со свободным передвижением в оккупированных регионах Абхазии и Цхинвали.



Участники из Грузии говорили о недопустимости незаконных задержаний, в особенности в случае женщин, детей, и других уязвимых групп.



Сопредседатели и участники подчеркнули необходимость немедленного задержания убийцы Гиги Отхозория. Подчеркнули значение получения образования на родном языке, и отметили необходимость продолжения работы в данном направлении.



Участники положительно оценили совместные усилия в связи с экологическими вызовами, и говорили о целесообразности последующих шагов. Отметили тяжелое положение памятников культурного наследия, существующих на оккупированных территориях, и необходимость наметить пути для исправления положения.



Грузинская делегация подчеркнула необходимость существенного рассмотрения вопроса возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев в места своего проживания. В ходе разговора на эту тему представители Российской Федерации и оккупационных режимов покинули зал переговоров, чем еще раз проявили свое неконструктивное отношение к переговорному процессу.



Очередной раунд международных женевских переговоров состоится 20-21 июня 2017 года.











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