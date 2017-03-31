В окружении российских С-300

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31.03.2017 В случае размещения комплексов С-300 в Гальском районе, Россия в радиусе 175-200 километров сможет осуществить полный радиолокационный контроль воздушного пространства большой части Западной Грузии, в том числе, имеющего стратегическое значение Потийского морского порта. Посредством этих систем ПВО российский Генштаб с территории оккупированной Абхазии сможет закрыть воздушное пространство не только части Грузии, но и востока Черного моря, пишет выходящая в Грузии газета "Квирис палитра" ("Палитра недели").



В интернет-пространстве появилась информация о том, что Россия дислоцировала Абхазии очередной дивизион зенитно-ракетной системы С-300. Эти сведения близки к истине, их подтверждают распространенные видео- и фотокадры, на которых виден направляющийся из РФ в оккупированную Абхазию железнодорожный состав с этими ракетными комплексами, который разгружают на станции Гудаута.



Впервые Москва перебросила С-300 в Абхазию осенью 2008 года, после августовской войны. Тогда два дивизиона российского зенитно-ракетного полка были размещены в Гудауте и Агудзере. В состав каждого дивизиона входит восемь пусковых установок. В процессе нынешней небывалой милитаризации Россия усилила зенитно-ракетные полки двухдивизионной структуры еще одним, третьим дивизионом. Предположительно, это и есть одна из причин переброски (дополнительных) С-300 в Абхазию.



Выгруженные 10 марта в Гудауте зенитные установки, возможно, представляют собой сравнительно устаревшую модификацию С-300ПС. До этого они стояли на дежурстве в Цхинвальском регионе и после замены на современные зенитно-ракетные системы С-400 были переброшены в Абхазию.



Вполне возможно, что восемь зенитных установок третьего дивизиона С-300 вместе с их радиолокаторами, командными пунктами и другими вспомогательными машинами российский Генштаб разместит в Очамчирском или вовсе в Гальском районе. В случае их дислокации в Гальском районе, Россия сможет осуществлять полный радиолокационный контроль над воздушным пространством большой части Западной Грузии, в том числе, имеющего стратегическое значение Потийского морского порта.



Правда, дальность полета выпущенных из С-300ПС ракет составляет только 75 километров, однако в случае применения модернизированного С-300ПМУ-1, этот показатель возрастает до 150 километров.

Почему Россия усиливает свои противовоздушные возможности тогда, как грузинские власти не раз заявляли, что с вооружения грузинской армии фактически сняты штурмовые самолеты Су-25 и ударные вертолеты Ми-24? Очевидно, в этом случае, главной целью Москвы в большей степени является усиление контроля воздушного пространства над восточной частью Черного моря, чем опасения в связи с предполагаемым воздушным нападением грузинских «ястребов».



Размещение российских С-300 на оккупированной территории мы допускали еще после августовской войны. Тогда мы говорили, что из Гали российские С-300 «заглянут» и в воздушное пространство Турции. Но сегодня Анкара и Москва так «обнялись» друг с другом, что РФ даже собирается продать Турции современные зенитные С-400. Главный расчет Кремля – помешать усилению НАТО на Черном море. С помощью С-400 из аннексированного Крыма и С-300 из Абхазии российские зенитчики могут с прибрежной полосы на расстоянии 200-300 километров вглубь моря полностью контролировать воздушное пространство над северной и восточной частями Черного моря, а это создаст Североатлантическому альянсу множество новых проблем.









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