Президент Грузии заявил о необходимости найти общий язык с абхазами и осетинами

31.03.2017 «Не бывает такого, чтобы не найти общий язык, пути и решения, когда беседуешь с одним конкретным абхазом, осетином или грузином», – заявил президент Георгий Маргвелашвили в эфире Первого канала Общественного вещателя во время включения из Литвы.



По словам президента, существуют сложности, были допущены ошибки, но "в условиях благорасположения и добрых отношений не существует препятствий в разрешении проблемы".



"Мы избрали европейский путь развития, не как конкретный политический деятель или политическая партия, а как народ, как общество, как культура. Можно сказать, что на этом пути у нас пока еще не очень большие возможности успеха, но мы выбрали правильное стратегическое направление. С этой точки зрения проблемы и вызовы, которые были, уверен, будут решены»,- отметил глава государства.



По словам президента, несмотря на политические отличия, все усилия в стране должны быть направлены на восстановление единства и согласия.



«В этой стране мы эмоционально вместе должны найти пути для преодоления сложностей. Для этого существует предпосылка на уровне каждого конкретного человека. Невозможно не найти пути для союза и решений, когда беседуешь с одним конкретным абхазом, одним конкретным осетином, одним конкретным грузином,"- заявил Георгий Маргвелашвили.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>