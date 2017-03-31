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    Президент Грузии заявил о необходимости найти общий язык с абхазами и осетинами
    31.03.2017
    «Не бывает такого, чтобы не найти общий язык, пути и решения, когда беседуешь с одним конкретным абхазом, осетином или грузином», – заявил президент Георгий Маргвелашвили в эфире Первого канала Общественного вещателя во время включения из Литвы.

    По словам президента, существуют сложности, были допущены ошибки, но "в условиях благорасположения и добрых отношений не существует препятствий в разрешении проблемы".

    "Мы избрали европейский путь развития, не как конкретный политический деятель или политическая партия, а как народ, как общество, как культура. Можно сказать, что на этом пути у нас пока еще не очень большие возможности успеха, но мы выбрали правильное стратегическое направление. С этой точки зрения проблемы и вызовы, которые были, уверен, будут решены»,- отметил глава государства.

    По словам президента, несмотря на политические отличия, все усилия в стране должны быть направлены на восстановление единства и согласия.

    «В этой стране мы эмоционально вместе должны найти пути для преодоления сложностей. Для этого существует предпосылка на уровне каждого конкретного человека. Невозможно не найти пути для союза и решений, когда беседуешь с одним конкретным абхазом, одним конкретным осетином, одним конкретным грузином,"- заявил Георгий Маргвелашвили.




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