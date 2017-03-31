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    Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
    31.03.2017
    По заявлению министра по вопросам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев Грузии Созара Субари на сегодняшнем заседании правительства, для идентификации погибших в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари. По словам министра, в процессе будет включена и абхазская сторона.

    "Из бюджета министерства будут выделены 650 000 лари для того, чтобы взять генетический материал примерно 1000 человек, членов семей пропавших без вести во время войны в Абхазии, что, возможно, пригодится именно для идентификации погибших.

    Данная программа успешно осуществляется, в нее включены обе стороны, как абхазская, так и грузинская. Посредником является Международный Красный Крест. В целом в текущем году будет сделано больше, чем в течение минувших лет"- заявил Созар Субари.


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