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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году

03.04.2017 В последние годы все больше абхазов приезжает в Тбилиси на лечение или операцию. В 2016 году бесплатным сервисом здравоохранения воспользовались 1 409 абхазов. Кроме того, абхазы и без этого бесплатного сервиса, на свои деньги, идут в грузинские клиники в Тбилиси, а также наблюдается очень высокое желание включится в программу элиминации гепатита С.



"Те, кто хотят включиться в эту программу, должны получить грузинские паспорта, их число достаточно большое, но это конфиденциальная информация, и я не могу назвать ее"- заявила министр здравоохранения Автономной Республики Абхазии Кетеван Бакарадзе.



Между тем, по заявлению "министра здравоохранения" абхазского режима, в скором будущем абхазы с российскими паспортами будут бесплатно лечиться в российских клиниках, и скоро не будет желающих лечиться в Грузии.



По словам Кетеван Бакарадзе, если рассматривать эти события в политическом ракурсе, это является очередной попыткой России еще больше интегрировать абхазов в российское пространство. В нынешней Абхазии настолько невыносимое социальное положение, что для жителей этой территории здравоохранение недоступно, и дефицит не только с финансовой точки зрения, но и качественного здравоохранения. Именно по этой причине для получения разных сервисов абхазы обращаются в медицинские учреждения на территории, контролируемой Грузией.



"К нам часто обращаются для получения качественных сервисов здравоохранения, и их не интересует бесплатная государственная программа. Они хотят получить в Тбилиси сервис здравоохранения высокого стандарта, и всегда подчеркивают это. Именно из-за этого высокого качества возросла популярность программы здравоохранения, и в минувшем году мы приняли 1 409 пациентов. Это означает, что популярность и доверие к этой программе возросла. В Абхазии знают, в какой клинике лучше получить сервис, и есть случаи, когда они идут к конкретному врачу".



По статистике последних лет, в 2014 году всего было 450 бенефициаров, в 2015 году- 550, в 2016 году- 1 409 бенефициаров, воспользовавшихся программой государства Грузии. Здесь не считаются те бенефициары, которые решили на свои финансы получить сервисы здравоохранения. Важно также, что наблюдается очень высокое желание включится в программу элиминации гепатита С, и количество абхазских бенефициаров растет. Те, кто хотят включиться в эту программу, должны взять паспорт Грузии, их число достаточно высокое, но это конфиденциальная информация, и министр не может назвать ее.



В России бесплатная медицинская услуга доступна для определенной части населения, которая финансировалась из т.н. президентского резервного фонда, но это доступно не для всех. Новая реформа марионеточной о власти Абхазии подразумевает, что бесплатным здравоохранением будут пользоваться только граждане, владеющие паспортами Российской Федерации. Цель этой затеи - чтобы население взяло российские паспорта, для чего были упрощены процедуры.











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