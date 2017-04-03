Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус

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03.04.2017 30 марта этнические грузины, проживающие в оккупированном Гальском районе, получили новый правовой статус. Правительство марионеточного режима Абхазии утвердил вопрос присвоения нового статуса «иностранным гражданам или лицам без гражданства».



«Документ выдается иностранным гражданам или лицам без гражданства для подтверждения права на постоянное проживание в Республике Абхазия, а также права на свободный въезд и выезд в/из страны», - заявил начальник юридического отдела управления аппарата т.н. правительства Лаша Цаава. Де-факто глава МВД Абхазии Аслан Кобахия заявил, что вид на жительство - это паспорт негражданина Абхазии, который помогает жителям Гальского района определить свой правовой статус», - пишет газета «Резонанси».



«Вид на жительство - это паспорт негражданина Абхазии. Порядок выдачи такой же. Соответствующая инструкция уже готова, согласована и будет подписана сразу же после утверждения постановления. Наконец-то, в Абхазии будет разрешена ситуация с разграничением статуса: гражданин и негражданин РА. Через несколько месяцев в стране не останется непаспортизированных людей. Выдав документы жителям Гальского района, мы дадим возможность людям успокоиться и определим их правовой статус», - пояснил Кобахия.



По переписи 2011 года, 98% населения Гальского района составляют этнические грузины. В 2014 году в Абхазии создали т.н. парламентскую комиссию, которая занималась паспортизацией местного населения. Она постановила, что созданные в 2000 году в целях паспортизации населения специальные комиссии действовали с нарушением закона и паспорта раздавались с нарушением закона «О гражданстве Республики Абхазия». Согласно этому «закону», двойное гражданство возможно лишь в том случае, если вторым паспортом является российский. А у населения Гальского района вторые паспорта - грузинские, что нарушает абхазский «закон». Выдача паспортов жителям Гальского района в 2014 году привела к недовольству оппозиции и стала основанием для досрочной отставки «президента» Александра Анкваба.



После отставки Анкваба выданное районными комиссиями гражданство в Гальском районе было признано недействительным и превратилось в бланк удостоверения личности, с помощью которого можно получать зарплату, пенсию и голосовать на выборах в местное самоуправление. Вопрос гражданства жителей Гальского района был главной темой «предвыборной кампании» 2017 года. Большинство кандидатов в «депутаты» поддерживало присвоение гражданства жителям Гали, но победивший на «выборах» Каха Пертая разделяет мнение «властей» и говорит, что жителям Гальского района нужно раздавать лишь вид на жительство.



Присвоение нового статуса жителям Гальского района прокомментировал глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.



«Важно максимально ограничить все дискриминационные действия и политику, которую проводит оккупационный режим. Мы мобилизуем партнерские страны, о чем свидетельствует и резолюция, принятая Советом ООН по правам человека и призывающая немедленно допустить верховного комиссара по правам человека на оккупированную территорию, чтобы он изучил состояние прав человека и обеспечил защиту прав каждого жителя, особенно, ограничил ту этническую дискриминацию, которая происходит сегодня», - заявил Джанелидзе.









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